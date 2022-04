Los telefonazos de Lagos Escobar a convencionales y la inquietud de Frei y Piñera por el rumbo del proceso constituyente

Ha monitoreado de cerca el proceso que lleva adelante la Convención Constitucional para redactar la nueva Carta Magna y hay varios aspectos que le inquietan. Por eso el expresidente socialista Ricardo Lagos Escobar ha intentado aconsejar a algunos convencionales respecto a determinados contenidos que se están discutiendo en el órgano.

Así, según afirman constituyentes, el exJefe de Estado ha tomado su teléfono para llamar directamente a algunos convencionales, entre ellos, a personeros del Colectivo del Apruebo como el expresidente de la DC, Fuad Chahin, y al exsenador PPD Felipe Harboe. Lagos también ha hablado con varios miembros del Colectivo Socialista, como Tomás Laibe a quien llamó para felicitarlo cuando lo eligieron como vicepresidente adjunto de la mesa directiva de la Convención.

De acuerdo a esas mismas fuentes, la última inquietud que ha transmitido Lagos ha sido en relación al acuerdo que se alcanzó para el informe de reemplazo de la comisión de Sistema Político. Esto, luego que se rechazara en el pleno en general el primer texto debido a las diferencias que existían entre sectores de izquierda.

Expresidentes en La Moneda

En concreto, la segunda propuesta que elaboró parte de la comisión de Sistema Político -la derecha y el Colectivo del Apruebo se restaron- pretende instalar un presidencialismo atenuado, régimen que suele caracterizarse por quitar algunas de sus facultades al Poder Ejecutivo y empoderar al Legislativo, y un bicameralismo asimétrico, estructura de Congreso que diferencia las atribuciones y funciones de sus dos cámaras. Sin embargo, la propuesta ha sido cuestionada por algunos sectores que acusan que se trata de un “unicameralismo encubierto”.

El exmandatario, según las mismas versiones, está inquieto por cómo quedó ese acuerdo y, entre otras cosas, la idea de eliminar el Senado, lo que, a su parecer, haría perder un contrapeso importante con el Poder Ejecutivo.

Esto, en línea con lo que han planteado senadores del PS que han desplegado una fuerte ofensiva en contra del contenido del acuerdo alcanzado y han instado a mejorarlo en la discusión en particular.

Por lo mismo, según algunas versiones, Lagos también ha conversado, en más de una ocasión, con uno de los coordinadores de la comisión de Sistema Político, el convencional Ricardo Montero (Colectivo Socialista) para transmitirle su inquietud.

La preocupación del ex mandatario socialista se suma a los cuestionamientos que ha recibido el colectivo, tanto dentro como fuera de la Convención, de la exConcertación, la derecha e incluso el propio PS. Entre todos les han hecho saber que no ven con buenos ojos que se hayan sumado al acuerdo, en particular debido a cómo quedaría configurada la cámara territorial que reemplazaría al Senado. Esas voces apuntan a que los socialistas empujen cambios durante la discusión en particular del informe y que, en esa instancia, rechacen y presenten nuevas indicaciones.

Ya en diciembre pasado, Lagos expuso, de manera telemática, como invitado en la comisión de Sistema Político. Ahí, justamente defendió el presidencialismo y aseguró que “necesitamos que el jefe de gobierno-Estado sea elegido por la ciudadanía, en el país la historia presidencial es muy fuerte”. Asimismo, defendió el sistema bicameral del Poder Legislativo.

Si bien, el expresidente Lagos transmitió en privado a los convencionales sus inquietudes sobre cómo están quedando las medidas en la comisión de Sistema Político, previamente ha manifestado sus reparos en público. En septiembre pasado, a través de una carta enviada a la mesa directiva de la Convención, Lagos transmitió su “preocupación” por las propuestas reglamentarias elaboradas por la subcomisión de Derechos Humanos que buscaban revocar el secreto de la Comisión Valech.

“Es un planteamiento no sólo llamado a quebrar un compromiso del Estado de Chile, sino que pasa por encima del respeto que debemos a miles de compatriotas que en sus opciones de vida, tras cruzar por los horrores de aquel tiempo brutal. Lo que aquí está en juego son principios éticos profundos vinculados al quehacer político”, señaló en la oportunidad.

En todo caso, esas disposiciones fueron rechazadas en la comisión de Sistemas de Justicia y no lograron avanzar.

Los reparos de Frei

El expresidente Lagos, en todo caso, no es el único que ha transmitido su preocupación. También lo ha hecho el exJefe de Estado DC Eduardo Frei Ruiz-Tagle . El 28 de marzo pasado, el exmandatario participó de un encuentro de la Fundación Konrad-Adenauer, para darle la bienvenida a la nueva directiva y despedir a la saliente.

A la cita, según presentes, participaron varios personeros de la DC y, en la oportunidad, Frei transmitió, en duros términos, sus reparos sobre el devenir de la Convencional Constitucional, sobre todo en relación a la comisión de Sistema Político. Al igual que Lagos, en la DC transmiten que a Frei no le parece la idea de eliminar el Senado. Y que tampoco le convence la propuesta respecto a la plurinacionalidad.

En el entorno del exJefe de Estado, sin embargo, precisan que Frei no ha hecho ninguna gestión con convencionales. Pero cada vez que le preguntan su opinión al respecto, él la entrega con sinceridad.

El expresidente Sebastián Piñera, por su parte, también está inquieto por el proceso constituyente. En su entorno dicen que ha sido motivo de varias de sus conversaciones desde que está trabajando de nuevo en su oficina de Apoquindo 3000. Ahí, ha sostenido varias reuniones donde ha transmitido su malestar por el proceso. De acuerdo con algunos de sus cercanos, Piñera ha tomado contacto con convencionales de la derecha, sin embargo, los constituyentes del sector lo descartan.

Al igual que sus pares, a Piñera le preocupa el acuerdo en Sistema Político.

En cuanto a la expresidenta Michelle Bachelet -la fundación creada por ella, Horizonte Ciudadano-, el miércoles 6 emitió un comunicado en que señala que “Chile tiene una oportunidad irrepetible de procesar las demandas y esperanzas de sus habitantes en forma dialogada, institucional y participativa para las próximas décadas”.

Previamente, además, Bachelet también participó de las audiencias públicas de la comisión de Sistema Político, instancia en que defendió el régimen presidencial atenuado. También se reunió con los convencionales del Colectivo Socialista en la previa de la elección de la segunda mesa directiva de la Convención.

La expresidenta Michelle Bachelet durante su visita a la Convención Constitucional el pasado 23 de diciembre de 2021.

En los últimos días, eso sí, según dos convencionales de ese colectivo, la expresidenta no se ha contactado con ellos directamente.

La inquietud de los expresidentes se da en un contexto en que, de acuerdo a tres sondeos de opinión, la opción del Rechazo estaría ganando en el plebiscito de salida. Y en un escenario en que, además, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a buscar mayores acuerdos al interior de la Convención. “Mi llamado es a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro”, dijo Boric en la oportunidad.

Sus declaraciones, de hecho, fueron leídas por el Colectivo del Frente Amplio como un mensaje para los sectores políticos de la exConcertación y el actual Socialismo Democrático, quienes han sido críticos al acuerdo alcanzado en materia de sistema político.