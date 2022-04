Boric afirma que le “preocupa” el resultado de las encuestas sobre el Rechazo y llama a la Convención a “buscar la mayor transversalidad y amplitud posible”

“Por supuesto que me preocupa. Acá no soy indiferente a lo que sucede en el debate que se está dando que es por primera vez en nuestra historia”.

Con estas palabras el Presidente, Gabriel Boric, abordó la pregunta respecto a los resultados de los últimos sondeos de opinión que dan por primera vez una ventaja del Rechazo en el plebiscito de salida de la Convención Constitucional por sobre el Apruebo.

Son tres las encuestas las que durante los últimos días dieron a la opción contraría a la nueva Constitución una ventaja. Dicha situación encendió las alarmas en el órgano encargado de redactar una nueva Carta Magna. Es así como algunos convencionales apuntaron sus dardos a la mesa directiva acusando una débil estrategia comunicacional, mientras que integrantes del Frente Amplio perciben un riesgo para la administración de Boric.

Para el Mandatario “los sondeos de opinión por supuesto que son preocupantes y son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso, para todos quienes creemos que este proceso es necesario”.

“He escuchado y conversado con gente que votó Apruebo y hoy tiene dudas, esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas”, agregó en el marco de su visita a Argentina y tras la reunión con la agrupación Madres de la Plaza de Mayo. Y continuó: “La discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solamente la culpa a lo externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso”.

Por lo anterior es que el jefe de Estado aseguró: “mi llamado es a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro y que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro entre los chilenos y chilenas. Y eso implica que hay que darse espacio para reflexionar, para pensar, para que los acuerdos sean más amplios de lo que han sido hasta ahora, para modificar lo que haya que modificar. Y yo tengo una profunda confianza en la Convención. Respeto su autonomía y a la vez no pretendo ser indiferente”.

“No es un proceso para nuestro gobierno, también es un error decir que la Constituyente está función del gobierno. La constituyente está en función de los próximos 50 años de Chile. No es una Constitución para mí, para nuestro gobierno, para los próximos cuatro años, entonces mirémosla con perspectiva de largo plazo y que sea un punto de encuentro”, concluyó.