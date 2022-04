Fundación de Michelle Bachelet emplaza a la Convención: “Ha llegado el momento de tomar en serio las dudas y preocupaciones de la ciudadanía”

La Fundación Horizonte Ciudadano, creada por la expresidenta y actual Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, abordó los cuestionamientos hacia el trabajo de la Convención Constitucional.

En esa línea, la entidad señaló sobre el rol del órgano redactor que “ha llegado el momento de tomar en serio las dudas y preocupaciones que ha expresado la ciudadanía”.

La declaración se da luego de que durante esta semana tres encuestas de opinión dieran cuenta de que el Rechazo se estaría imponiendo en el plebiscito de salida pactado para el 4 de septiembre por sobre el Apruebo a una nueva Carta Magna que está trabajando la Convención. Dicha situación encendió las alarmas tanto en el órgano encargado redactor como en el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El martes el mismo Mandatario manifestó su preocupación por el tema y aseguró que “la discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solamente la culpa a lo externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso”, mientras que hoy, en una entrevista con Infobae, consultado sobre la posibilidad de que se imponga el Rechazo en el plebiscito de salida, afirmó que “sería una muy mala noticia para Chile y, por lo tanto, prefiero no ponerme en ese escenario sino hacer todo lo posible para generar el consenso suficiente para que se apruebe y, ojalá, con una amplia mayoría”.

Es así como la fundación de Bachelet recordó que la propia exMandataria el 23 de diciembre pasado “expuso en la Convención Constitucional y recordó el norte del proceso constituyente: ‘Tomará tiempo y mucha discusión, pero (…) el proceso deliberativo tiene por misión llegar a ese punto de encuentro, al denominador común de todos quienes habitamos en Chile. Encontrar el ‘nosotros’ que traerá orgullo y paz por décadas. Hablamos de algo más que los principios constitucionales, hablamos de algo que le de sustento a la Nueva Constitución”.

Se agregó desde la institución que “creemos que el llamado a hacer posible un punto de encuentro para Chile es mucho más que una notoria convergencia de los dos liderazgos más recientes del progresismo: es un punto de inflexión para quienes depositan sus esperanzas en una nueva constitución y en la sostenibilidad de un nuevo proyecto político para el ciclo que se inaugura”.

“El carácter histórico del proceso constituyente no descansa solamente en su representatividad social ni en el contundente respaldo del plebiscito que lo instauró: Chile tiene una oportunidad irrepetible de procesar las demandas y esperanzas de sus habitantes en forma dialogada, institucional y participativa para las próximas décadas”, complementaron.

En ese sentido, desde Horizonte Ciudadano emplazaron a la convención a tomar en cuenta la opinión de las personas: “Ha llegado el momento de tomar en serio las dudas y preocupaciones que ha expresado la ciudadanía a través de diversas expresiones (encuestas, desmovilización, menor interés informativo)”.

En la misma línea afirmaron que “como el éxito o fracaso del proceso constituyente no puede recaer únicamente en la Convención constitucional, creemos importante recordar la responsabilidad que las nuevas autoridades, las organizaciones, agrupaciones y articulaciones ciudadanas tenemos para: Informar y difundir información veraz del trabajo constitucional; cerrar el paso a la desinformación; contribuir a un clima de amistad cívica donde los disensos son parte de la deliberación colectiva; y, con especial énfasis, fortalecer los liderazgos internos que faciliten el acercamiento de posiciones y permitan superar ciertos atrincheramientos que impiden la articulación de las legitimas diferencias”.

Para concluir que “el desenlace de esta experiencia histórica nos debe llamar a todos a la máxima responsabilidad histórica, aportando cada uno desde la posición que ocupa en la sociedad. Nuestra Fundación, inspirada en las propuestas de su fundadora, la ex Presidenta Michelle Bachelet, quiere insistir en lo que ella señalara al cerrar su alocución: ‘Creo que es de la mayor relevancia entregar a Chile la posibilidad de reencontrarse y dar un curso institucional, pacífico, con reglas claras a los conflictos que existen en nuestra sociedad. Yo estoy convencida que somos un mejor país cuando somos capaces de conversar y dialogar’”.