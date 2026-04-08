SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán confirma alto al fuego con EE.UU. y asegura el tránsito por el Estrecho de Ormuz “previa coordinación” con las FF.AA iraníes

    El canciller iraní Abbas Araqchi señaló que se detendrán las operaciones defensivas de las Fuerzas Armadas y confirmó la apertura de Ormuz por dos semanas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Europa Press/Contacto/Icana News

    El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó este martes que se asegura el tránsito en el Estrecho de Ormuz durante las dos semanas de tregua con Estados Unidos, previa coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes.

    El anuncio se da luego de Donald Trump informara que aceptó la propuesta de Pakistán -país que actúa como mediador en el conflicto- de suspender los ataques por un lapso de 15 días, donde se buscará llegar a un acuerdo por la paz que perdure en el tiempo y ayude a desescalar las tensiones en Medio Oriente.

    Trump compartió en Truth Social una declaración de Araqchi como una versión oficial de Irán, en medio de trascendidos de que el Consejo de Seguridad Nacional de Irán habría atruibuido el alto al fuego a una victoria iraní, al lograr que el republicano aceptara la propuesta de 10 puntos para alcanzar la paz.

    Así, el mensaje de Araqchi difundido por Trump -quien criticó la difusión de la versión del Consejo de Seguridad Nacional de Irán-, agradeció el trabajo realizado por las autoridades de Pakistán, incluyendo al primer ministro, Shehbaz Sharif, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Asim Munir.

    Araqchi, en nombre del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, declaró que “si se detienen los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas”.

    “Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro a través del Estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas”, agregó el canciller iraní.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEstados UnidosEstrecho de OrmuzAbbas AraqchiDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cretton y ‘Reconstrucción Nacional’: “Se decide aplazar para socializarlo mejor con el oficialismo”

    Sedini se ausenta de comisión por segunda vez en el Congreso y desata recriminaciones

    Cámara inicia tramitación de proyecto que agrava penas por delitos en colegios y gobierno descarta sumar centros de salud

    La última carta de la secretaria del “Mamo” Contreras para evitar su extradición a Chile

    Fidae inauguró nueva edición con acrobacias, la presencia de Kast y un saludo desde el espacio

    Cambios de fondos de AFP anotaron en 2025 su menor monto en 15 años

    Lo más leído

    1.
    Irán reivindica ataques en Israel, Emiratos Árabes y Kuwait en respuesta al bombardeo a petroquímicas

    Irán reivindica ataques en Israel, Emiratos Árabes y Kuwait en respuesta al bombardeo a petroquímicas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Cretton y ‘Reconstrucción Nacional’: “Se decide aplazar para socializarlo mejor con el oficialismo”
    Chile

    Cretton y ‘Reconstrucción Nacional’: “Se decide aplazar para socializarlo mejor con el oficialismo”

    Sedini se ausenta de comisión por segunda vez en el Congreso y desata recriminaciones

    Cámara inicia tramitación de proyecto que agrava penas por delitos en colegios y gobierno descarta sumar centros de salud

    Cambios de fondos de AFP anotaron en 2025 su menor monto en 15 años
    Negocios

    Cambios de fondos de AFP anotaron en 2025 su menor monto en 15 años

    Ministro Rau defiende agenda laboral de la administración Kast ante críticas opositoras

    Proyecto misceláneo: Quiroz activa trabajo prelegislativo y oposición pide separar iniciativa

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”
    Tendencias

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

    Cómo el tipo de trabajo que tienes puede aumentar el riesgo de padecer demencia, según investigaciones

    La UC cae en la trampa de Boca Juniors y tiene un debut amargo en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    La UC cae en la trampa de Boca Juniors y tiene un debut amargo en la Copa Libertadores

    O’Higgins se hace fuerte en casa con una brillante victoria sobre Millonarios en su estreno en la Copa Sudamericana

    Un infantil penal condena a Chile a una derrota ante Colombia en el Sudamericano Sub 17

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional

    La canción de su obra que a David Bowie nunca le gustó y que después terminó cantando como parodia

    Guernica: el grito eterno de Pablo Picasso convertido en símbolo y hoy en la polémica

    Irán confirma alto al fuego con EE.UU. y asegura el tránsito por el Estrecho de Ormuz “previa coordinación” con las FF.AA iraníes
    Mundo

    Irán confirma alto al fuego con EE.UU. y asegura el tránsito por el Estrecho de Ormuz “previa coordinación” con las FF.AA iraníes

    Trump cede y acepta extender su ultimátum a Irán en medio de inciertos escenarios en la región

    Trump acepta suspender ataques contra Irán por dos semanas, pero condiciona tregua a la apertura del estrecho de Ormuz

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo