Irán confirma alto al fuego con EE.UU. y asegura el tránsito por el Estrecho de Ormuz “previa coordinación” con las FF.AA iraníes

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó este martes que se asegura el tránsito en el Estrecho de Ormuz durante las dos semanas de tregua con Estados Unidos, previa coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes.

El anuncio se da luego de Donald Trump informara que aceptó la propuesta de Pakistán -país que actúa como mediador en el conflicto- de suspender los ataques por un lapso de 15 días, donde se buscará llegar a un acuerdo por la paz que perdure en el tiempo y ayude a desescalar las tensiones en Medio Oriente.

Trump compartió en Truth Social una declaración de Araqchi como una versión oficial de Irán, en medio de trascendidos de que el Consejo de Seguridad Nacional de Irán habría atruibuido el alto al fuego a una victoria iraní, al lograr que el republicano aceptara la propuesta de 10 puntos para alcanzar la paz.

Así, el mensaje de Araqchi difundido por Trump -quien criticó la difusión de la versión del Consejo de Seguridad Nacional de Irán-, agradeció el trabajo realizado por las autoridades de Pakistán, incluyendo al primer ministro, Shehbaz Sharif, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Asim Munir.

Araqchi, en nombre del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, declaró que “si se detienen los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas”.

“Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro a través del Estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas”, agregó el canciller iraní.