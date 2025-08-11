SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo

Jordania, Siria y EE. UU. sostendrán reunión para impulsar la reconstrucción y la estabilidad regional

La cita, prevista para este martes en Ammán, abordará medidas para garantizar la seguridad, la soberanía y el bienestar de la población siria, en medio de la crisis en Sueida y el aumento de víctimas por los enfrentamientos intercomunitarios.

Por 
Europa Press
Jordania tendrá una reunión con representantes de EE.UU. y Siria para debatir la reconstrucción de este último país. Foto: REUTERS.

El Ministerio de Exteriores de Jordania anunció este domingo que sostendrá una reunión conjunta con representantes de Estados Unidos y Siria el próximo martes para debatir la situación y reconstrucción de este último, tras las conversaciones establecidas a mediados de julio en medio de los enfrentamientos intercomunitarios en la gobernación de Sueida, en el suroeste de la nación árabe.

“Jordania acogerá el martes una reunión conjunta con Siria y Estados Unidos para debatir la situación en Siria y las formas de apoyar el proceso de reconstrucción del país sobre bases que garanticen su seguridad, estabilidad y soberanía, satisfagan las aspiraciones de su pueblo hermano y preserven los derechos de todos los sirios”, explicó la diplomacia de Ammán en la red social X.

Al encuentro asistirán el ministro de Exteriores sirio, Asad al Shaibani, el embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial para Siria, Thomas Burke, así como “representantes de las instituciones pertinentes de los tres países”, afirma el comunicado, sin precisar las identidades de las personas u organizaciones a las que alude.

Asimismo, el vice primer ministro y responsable de Exteriores jordano, Ayman Safadi, “también mantendrá conversaciones bilaterales con Al Shaibani y Burke”, indicó la propia cartera.

Este nuevo encuentro ocurre como continuación de las conversaciones celebradas en Ammán el 19 de julio, en las que, en lugar de Burke, participó el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack.

El principal foco de la cita fue el establecimiento de un alto el fuego y “la resolución de la crisis” en Sueida, sumida en enfrentamientos entre beduinos afines a las autoridades de Damasco contra milicias de la minoría drusa. Entonces, el balance de víctimas era de 940 muertos, aunque ahora ya superó los 1.500.

