Mundo

La Autoridad Palestina denuncia la operación israelí en la ciudad de Gaza como un “crimen absoluto”

Luego del anuncio de Israel, la Autoridad Palestina ha anunciado que ha empezado a llevar a cabo “contactos urgentes con los organismos internacionales pertinentes”

Por 
Europa Press
magen del 27 de julio de 2025 de personas esperando la ayuda humanitaria lanzada por un avión, en la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

La Autoridad Palestina ha avisado de que la nueva operación israelí para entrar en la ciudad de Gaza representa un “crimen absoluto” y comportará el desplazamiento forzado de al menos 800.000 palestinos de por sí expulsados de otras zonas del enclave.

“Representa la continuación de la política de genocidio, asesinatos sistemáticos, hambruna y asedio, y una flagrante violación del Derecho Humanitario y las resoluciones de legitimidad internacional”, ha denunciado el Gobierno palestino en Cisjordania.

En medio de esta situación, la Autoridad Palestina ha anunciado que ha empezado a llevar a cabo “contactos urgentes con los organismos internacionales pertinentes”, entre ellos el Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización para la Cooperación Islámica y el Consejo de la Liga de los Estados Árabes, “para solicitar medidas urgentes y vinculantes que cesen estos crímenes”.

La Autoridad Palestina termina su comunicado, publicado en la agencia oficial de noticias palestina WAFA, reivindicándose como la única fuerza política capacitada para mantener el control de la Franja si Israel acaba consiguiendo que Hamas, que ahora mismo está al frente de las instituciones de gobierno de Gaza, abandone el poder.

“La única manera de poner fin a esta tragedia y garantizar la seguridad y la estabilidad es permitir que la AP, como autoridad del Estado de Palestina, asuma sus plenas responsabilidades de gobernanza y seguridad en la Franja de Gaza”, ha concluido el Gobierno palestino.

Contactos con Jordania y Egipto

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha mantenido en las últimas horas conversaciones telefónicas con el presidente egipcio y vecino, Abdelfatá al Sisi, y con el monarca jordano y garante de los lugares sagrados de Jerusalén, Abdalá II.

El rey de Jordania “ha reafirmado la solidaridad” de su país en este trance y ha asegurado que su país “está haciendo todo lo posible para entregar ayuda a los palestinos en Gaza por todos los medios posibles y sin obstrucciones ni demoras”, según declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias jordana Petra.

Al Sisi, por su parte, ha denunciado la nueva operación israelí como “un nuevo crimen que se suma a la serie de violaciones israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén” y realizado un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU, la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica, “para movilizar el apoyo regional e internacional contra estos planes”.

En paralelo, el Ministerio de Exteriores egipcio ha condenado “enérgicamente” la decisión del Gobierno israelí y ha subrayado en un comunicado que “pretende consolidar la ocupación ilegal de los territorios palestinos, continuar con el genocidio en Gaza” y “socavar su derecho a la autodeterminación”.

Esto constituye, según la cartera, “una flagrante e inaceptable violación del Derecho Internacional”. “Egipto reitera que la continua política israelí de hambruna, asesinatos sistemáticos y genocidio contra el indefenso pueblo palestino solo alimentará el conflicto, intensificará las tensiones, profundizará el odio y propagará el extremismo en la región”, ha aseverado.

En la misma línea se ha expresado el Ministerio de Exteriores jordano, que ha indicado que el plan del Gobierno israelí es una “continuación de las graves violaciones de Israel del Derecho Internacional y un claro menoscabo de la solución de dos Estados”.

“El control militar absoluto sobre la Franja de Gaza socava los esfuerzos internacionales para alcanzar un acuerdo de alto el fuego y poner fin al sufrimiento humanitario en la Franja”, ha apuntado, instando además a la comunidad internacional a “asumir sus responsabilidades jurídicas y morales”.

Más sobre:Guerra Medio OrienteAutoridad PalestinaIsraelGaza

