Trump advierte que se paralizará la migración a Estados Unidos desde países del tercer mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con intensificar su campaña contra los extranjeros en el país, prometiendo detener de forma permanente la migración procedente de todos los países del tercer mundo.

Posteriormente, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph Edlow, señaló que se suspendieron todas las decisiones sobre solicitudes de asilo “hasta que podamos garantizar que todos los extranjeros sean investigados y controlados en la mayor medida posible”, según reportó BBC Mundo.

Trump no dio más detalles ni nombró los países específicos a los que se refería por tercer mundo.

El anuncio se luego que el jueves Trump diera a conocer el fallecimiento de la especialista del ejército estadounidense Sarah Beckstrom, quien junto a Andrew Wolfe fue gravemente herida en un tiroteo en Washington el miércoles.

“Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una de las guardias de las que hablamos, una joven muy respetada y una persona magnífica, comenzó su servicio en junio de 2023, sobresaliendo en todos los sentidos. Acaba de fallecer”, dijo Trump en una llamada que sostuvo con los militares por el Día de Acción de Gracias.

Deportaciones

Entre otras medidas, el gobierno de Trump está llevando a cabo deportaciones masivas de migrantes que entraron de forma irregular a Estados Unidos, reduciendo drásticamente el número anual de admisiones de refugiados y poniendo fin a los derechos de ciudadanía automática que actualmente se aplican a casi cualquier persona nacida en territorio estadounidense.

A raíz del tiroteo del miércoles en Washington, Trump prometió expulsar de Estados Unidos a cualquier extranjero “de cualquier país que no encaje aquí”.

Ese mismo día, Estados Unidos suspendió la tramitación de todas las solicitudes de inmigración de afganos, alegando que la decisión se había tomado a la espera de una revisión de los protocolos de seguridad y control.

Según CBS News, cadena socia de la BBC en Estados Unidos se les instruyó a los funcionarios de USCIS abstenerse de aprobar, negar o cerrar cualquier caso de asilo en curso.