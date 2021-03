Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: presidenciables toman posiciones ante nuevo 10% y el gobierno alista propuesta de reforma previsional

Gobierno afina propuesta de reforma previsional y presidenciables se suman a debate por nuevo 10%

Dando prácticamente por fracasadas las negociaciones con la oposición, el gobierno se dispone a presentar una nueva y última propuesta de reforma al sistema previsional. El anuncio podría concretarse esta semana e incluso hoy, si es que el Ejecutivo logra concitar, al menos, el respaldo de los partidos oficialistas.

Más allá de qué porcentaje de los 6 puntos extras de cotización que considera el proyecto irá a las cuentas individuales y cuánto a un fondo solidario –discusión que gatilló el quiebre con la centroizquierda–, dentro de las novedades se propone sumar recursos fiscales, provenientes del término de exenciones tributarias, como una ayuda adicional para mejorar las pensiones.

La apuesta del gobierno es que, con o sin la venia de la oposición, el proyecto se vote a más tardar a fin de mes. “Si no logramos un acuerdo pronto, vamos a poner discusión inmediata”, dijo anoche el Presidente Sebastián Piñera en T13.

Pero las aspiraciones de Palacio podrían verse afectadas por un debate cruzado que también está acaparando la atención de los parlamentarios y que incluso se está tomando la agenda de los candidatos presidenciales: la opción de un tercer giro de ahorros previsionales.

A la postura anunciada por la abanderada DC Ximena Rincón –que tras haber calificado de irresponsabilidad un nuevo 10%, el domingo dijo que lo apoyará– se sumó la carta socialista Paula Narváez, quien señaló que si el gobierno no utiliza los ingresos extras por el alto precio del cobre para ir en ayuda de la gente, “no quedará otra opción que aprobar el tercer retiro”.

En la misma línea también se manifestaron los candidatos del PR, Carlos Maldonado, y el PC, Daniel Jadue. En Chile Vamos, en tanto, Ignacio Briones dijo que siempre ha estado en contra de la medida y que “no se daría vuelta la chaqueta por conveniencia”, mientras que el RN Mario Desbordes dijo que se hacía necesaria “una ayuda para todos los chilenos, sin tanto requisito ni tanta segmentación”. Lee más de esta historia.

Economía inicia el 2021 con el pie izquierdo

La contracción de 3,1% que registró la actividad en enero no era esperada ni por los analistas que realizaron las proyecciones más pesimistas para el primer mes del año, y llevó a la mayoría a ajustar sus pronósticos para el primer trimestre.

Sin embargo, y pese a la desazón, ninguno de los economistas consultados en un artículo de Pulso quiso modificar sus perspectivas para el año en su conjunto, manteniendo estimaciones de crecimiento para el 2021 entre 4,4% y 6,5%.

Y es que a una baja tasa de comparación, especialmente con el segundo y tercer trimestre de 2020, se sumarían posibles estímulos monetarios y fiscales y el retorno a mayores grados de normalidad gracias al proceso de vacunación.

En esta línea, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo: “Estoy convencido de que el avance de la vacunación, la reapertura gradual de la actividad económica y el impulso del mercado laboral y de las inversiones públicas nos permitirán acelerar nuestra reactivación”. Lee más de esta historia.

A foco...

> Los vaticinios de Pepe Auth para la convención constituyente

El analista electoral proyecta que la dispersión de listas opositoras permitirá a la derecha alcanzar el 43,4% de los escaños de la convención que redactará la nueva Constitución.

Para entender: la oposición se dividió en dos pactos. Unidad Constituyente (PS, PPD, DC, PR, PRO y Ciudadanos) obtendría el 31,9% de los integrantes y Apruebo Dignidad (PC, el FRVS y partidos del Frente Amplio) un 19,6%.

¿Y los independientes? Auth concluye que en conjunto no lograrían más del 4,4% de los escaños, mientras que aquellos que no se agruparon en listas no saldrían electos.

En perspectiva: a la división opositora, la dispersión de votos se acrecienta con el gran número de listas de independientes ligadas a la centroizquierda. Este efecto, agrega Auth, podría disminuir durante la campaña y si surten efectos los llamados al voto útil. Lee más de esta historia.

Atención con...

>Piñera busca extender estado de catástrofe. El Mandatario anunció que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto para prorrogar el estado de excepción que vence el 13 de marzo tanto por la pandemia como por el aumento de la violencia en el sur del país. Sigue leyendo

> Retrocesos a Transición. Desde este jueves más de dos millones de habitantes de la Región Metropolitana volverán a la fase de cuarentenas durante los fines de semana. Santiago, Ñuñoa, La Florida y Puente Alto entre las comunas afectadas. Sigue leyendo

> Derecha francesa en apuros. El ex presidente Nicolas Sarkozy fue sentenciado a tres años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias. Aunque apelará, el hecho complica una eventual candidatura suya a las presidenciales de 2022. Sigue leyendo

