Boric por derrota del Apruebo: “En la derrota se fortalecen las convicciones, nos ayuda a avanzar, con mucha decisión, con gradualidad, pero sin renunciar”

Esta mañana, en el marco del acto de conmemoración de los 49 años del Golpe de Estado, en el Palacio de La Moneda, el presidente Gabriel Boric se refirió a la derrota de la opción Apruebo en el plebiscito de salida y a la continuidad del proceso constituyente.

En la instancia, el Mandatario aseguró que el gobierno defenderá “firmemente el mandato por el cual llegamos acá, que es un mandato de transformación, de diálogo, de generar condiciones de vida digna para nuestro pueblo”. En esa línea, señaló que parte del camino de cambios incluía “hacerse cargo de tener una nueva Constitución escrita en democracia”.

El jefe de Estado aprovechó, además, de referirse a quienes -según él- “parecieran deslizar que quieren recular respecto a los compromisos adquiridos con el pueblo de Chile”.

De esta forma, señaló al respecto que “hay algunos que parecieran creer que la derrota nos debilita, nos desestabiliza; no es necesario que mientan, acá estamos trabajando firmes por construir un Chile más justo”

Así, en referencia al apabullante triunfo del Rechazo en las urnas el domingo pasado, el exdiputado por Magallanes dijo que “la victoria marea, hace perder perspectiva; en cambio en la derrota, se fortalecen las convicciones, nos ayuda a avanzar -como creo, tengo la convicción, que nos llama el pueblo de Chile-, con mucha decisión, con gradualidad, pero sin renunciar”.

El mandatario además, reflexionó sobre la derrota de la opción Apruebo en el plebiscito de salida, señalando que los resultados de la votación “no son apropiables por nadie en particular y no cometan el error de creer que el que se haya rechazado el texto propuesto por la Convención significa un rechazo por los cambios y transformaciones en Chile. Eso no es así”.

Con ello enfatizó en que la derrota del Apruebo se produjo bajo un contexto democrático, a diferencia de hace 49 años atrás, “que fueron las armas la violencia, la tradición a la que pretende imponerse. Esa es una reflexión que bien vale hacerla sentir fuerte”.

En esa línea, señaló que “yo y como gobierno entendemos que la democracia toma su tiempo y estoy profundamente convencido que durante nuestro período tendremos una Constitución de la cual todos y todas podamos sentirnos orgullosos”.

Asimismo, se refirió a la continuidad del proceso constituyente, señalando que “estamos trabajamos con el Parlamento para aunar las voluntades necesarias y llegar a acuerdos que permitan delinear ese futuro en el corto plazo”.