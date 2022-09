Presidente Boric encabeza su primer discurso de 11-S en La Moneda y pone en marcha Plan Nacional de Búsqueda

Con motivo del 49 aniversario del golpe de Estado, esta mañana el Presidente Gabriel Boric encabeza un acto de conmemoración junto a su gabinete ministerial y la Fundación Allende.

El Mandatario llegó temprano al Palacio de La Moneda -en donde, en homenaje a la fecha se instalaron ramos de claveles rojos en los balcones del segundo piso- luego de asistir al Cementerio General junto a la familia Allende, para este encuentro al que también se invitó a parlamentarios y otras autoridades, además de familiares y víctimas de la dictadura.

Pasadas las 9.30, emitió un discurso frente a los presentes en donde sostuvo que este 11-S “da comienzo a la conmemoración de 50 años del golpe de Estado” y reiteró su compromiso a “seguir buscando incansablemente a los detenidos desaparecidos. 1.192 detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están, no es aceptable, no lo podemos naturalizar”.

En esa línea, anunció la puesta en marcha del Plan Nacional de Búsqueda, que había presentado en la Cuenta Pública del 1 de junio. Y detalló que este se realizará “en conjunto, de manera participativa, con las agrupaciones familiares de víctimas. No algo impuesto por el Estado, tiene que ser con las víctimas, avanzando junto con ellas”.

Foto: Vocería de Gobierno.

“Hace 49 años el Presidente Salvador Allende y sus colaboradores y colaboradoras, (...) nos dieron una lección histórica de lealtad, de consecuencia, por sobre todo de dignidad. En sus últimas palabras, nos recuerda que siempre estará junto a nosotros y ese metal tranquilo de su voz sigue resonando hasta el día de hoy en nuestro cotidiano trabajo”, señaló dirigiéndose a los presentes.

En ese sentido, apuntó que “las gestas históricas no se tratan de una persona, se tratan de un pueblo y por eso recordamos hoy día también a quienes fueron desaparecidos sin que hasta hoy conozcamos sus paraderos, a quienes sufrieron persecuciones, humillaciones, exilios”.

“Comenzamos también a conmemorar lo que van a ser los 50 años del golpe”

Al igual que habían mencionado con anterioridad la ministra Segegob, Camila Vallejo, con relación a que en este 11 de septiembre buscarían reflexionar “sobre el pasado, pero también mirando al futuro. Memoria también es futuro y eso es lo que queremos transmitir”; el Mandatario señaló que “es con todos ellos (víctimas), con esa historia, con sus familias, con quienes aún no nacíamos, con quienes tenemos un compromiso ético y político que hoy día reafirmamos con mucha fuerza, cuando comenzamos también a conmemorar lo que van a ser los 50 años del golpe”.

Sobre este “compromiso” detalló que “es del nunca más, de avanzar en verdad, en justicia, en reparación para toda las victimas de violencia ejercida por agentes del Estado, porque esa es la principal garantía de no repetición”.

Así, reiteró que desde La Moneda “estamos gobernando para el presente, para mejorarle las condiciones de vida al pueblo, hoy”: “Por lo tanto, ser parte de esa trenza histórica, entender que la historia no parte con nosotros y que esas causas siguen hoy día vigentes y bien vale la pena recordarlas en medio de todas las vorágines política”.

Por otro lado, el Presidente Boric expresó su admiración a las organizaciones presentes, de familiares de detenidos desaparecidos y de derechos humanos. Así, también al expresidente Allende, “por sobre todo por esa alegría cuando durante la Unidad Popular se estaba haciendo historia, por su profunda convicción democrática, que es sin lugar a dudas su gran legado que hoy día recogemos”.

“Ese legado espero trascienda fronteras ideológicas y, sobre todo, penetre en lo más profundo de nuestra comunidad política en un momento en que en el mundo justamente la democracia se encuentra amenazada desde diferentes frentes. (...) Frente a las divisiones, a los problemas de la sociedad, nosotros vamos a responder con más democracia y nunca con menos”, apuntó.

Además, el Mandatario se refirió a quienes han criticado su gestión y realizó una reflexión tras la rotunda victoria de la opción Rechazo en el plebiscito de salida del proceso constituyente: “A quienes vienen a convidar a arrepentirnos de las convicciones que tenemos, les decimos que nosotros no renunciamos, vamos a defender el mandato por el cual llegamos acá: de transformación, diálogo, y de generar condiciones de vida digna para nuestro pueblo”.

“Ese camino de cambios pasa también por hacerse cargo de tener una nueva Constitución escrita en democracia”, indicó. “No cometan el error de creer que el que se haya rechazado el texto propuesto por la Convención, significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile, eso no es así”.