Diálogos por nueva Constitución: Ministra Uriarte afirma que el gobierno “no” emitirá opinión durante el proceso y que tampoco le pondrán “plazos” a las fuerzas políticas

En la sala “Jaime Guzmán” donde sesiona la Comisión de Constitución del Senado se llevó a cabo pasadas las 15.00 de este miércoles la primera reunión de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Congreso para avanzar en la búsqueda de un acuerdo que permita al país avanzar en una nueva Constitución.

Tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito del domingo, lo que significó una dura derrota para el gobierno, el Presidente Gabriel Boric convocó a una reunión a La Moneda a la oposición y el oficialismo con el fin de establecer cómo seguiría el proceso constituyente. Es así como se determinó radicar los diálogos en el Parlamento para buscar un acuerdo que le permitiese dar certezas al país respecto a la forma y el mecanismo en que se redactaría una nueva propuesta constitucional.

La previa de la reunión de este miércoles estuvo marcada por el debut de la nueva ministra Segpres, Ana Lya Uriarte, cuyo nombramiento fue elogiado tanto desde el oficialismo como desde la oposición, y por la descoordinación entre ambas cámaras respecto al lugar que sería utilizado para llevar a cabo la cita.

En ese sentido, tras cerca de dos horas, los partidos acordaron retomar los diálogos este lunes con el fin de definir un itinerario para llevar a cabo el trabajo constituyente.

En ese sentido, la ministra Segpres aseguró sobre este proceso que “el gobierno quiso estar presente en esta instancia, pues estamos disponibles a acompañar y facilitar en todo lo que sea necesario y que el Congreso requiera respecto de este proceso. Hoy se inicia un proceso de conversación, acuerdo, para el desarrollo del proceso constituyente para que nuestro país tenga una nueva Constitución”.

Uriarte agregó que “nosotros vamos como gobierno a acompañar este proceso con plena disposición y con el mejor de los ánimos poniendo a disposición, por ejemplo los profesionales expertos técnicos que tenemos que pueden aportar antecedentes, información, informe, de por ejemplo, legislaciones constitucionales comparadas, etc. Pero nosotros no vamos a estar emitiendo opinión”.

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

“En todo caso, quisiera señalar que este gobierno está conformado por dos coaliciones que están conformadas a su vez por distintos partidos políticos y, en consecuencia, el gobierno siente que hay una voz política que está presente en esta reflexión, pero no somos nosotros, me refiero a nuestro gobierno, el llamado a establecer opiniones ni entrar en la fase deliberativa para la generación de este itinerario y sus características”, complementó la secretaria de Estado.

Sobre el establecimiento del itinerario constituyente, Uriarte afirmó que “hoy se ha realizado la primera reunión para abordar, ponerse de acuerdo la forma en que se va a ir llevando adelante todo este proceso, que tenga como fin la generación de una nueva Constitución para Chile de forma democrática. Nosotros no tenemos por qué ponerle un plazo a este conjunto de fuerzas políticas que también invitarán a distintas fuerzas sociales para enfrentar el proceso. Compartimos la opinión de algunos presentes en esta reunión respecto de que debe haber un proceso reflexivo, por cierto, pero sin pausa”.

Otro tema que se le pregunto a la ministra fue respecto a si en la cita se abordó la petición del Frente Amplio respecto a que en el plebiscito ratificatorio participen mayores de 16 años. “Aún no se ha entrado en la discusión de detalle, por lo tanto, la edad de los votantes que requeriría un proyecto de reforma en ese sentido, no es un tema que haya sido abordado hoy. Nuestro gobierno no expuso ni propuso criterios para la determinación de quienes estarían habilitados”, afirmó Uriarte.

Finalmente, la ministra fue consultada sobre los procesos de diálogo para una nueva Constitución que se realizaron durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, gobierno del cual Uriarte fue jefa de gabinete, y si también se debiese considerar como base el texto rechazado que fue elaborado por la Convención Constitucional.

“Hoy justamente algunas de las personas que intervinieron en la reunión señalaron precisamente que el proceso de instalación de la idea constituyente, es decir avanzar hacia una nueva Constitución para Chile empezó hace bastante tiempo y, efectivamente, en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet tuvo una expresión bastante concreta con los encuentros locales autoconvocados, etc., que ya fueron avanzando en ideas para una nueva Constitución”, indicó.

Y cerró con que “indudablemente hay mucha información, mucha recepción de opinión ciudadana en los procesos que se han llevado a cabo hasta ahora y serán una opción de las personas que estén a cargo de este proceso el recogerlas, el tenerlas en cuenta, reflexionar sobre ellas y sacar lo mejor de todo lo que exista”.