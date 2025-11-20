Eric Aedo (DC) respalda decisión de Jara de asistir a programa Bad Boys de Parisi: “Es un riesgo, pero vale la pena asumir riesgos”

El diputado Eric Aedo (DC), vocero de la campaña de Jeannette Jara, se refirió esta tarde a la posibilidad de que la candidata oficialista asista al programa Bad Boys de Franco Parisi, para intentar llegar al electorado del líder del PDG de cara al balotaje del 14 de diciembre.

Cabe recordar que la propia exministra, este miércoles, se mostró disponible a participar en el espacio de streaming encabezada por Parisi, tras una invitación que le hizo el ahora excandidato tanto a ella como a José Antonio Kast. “Lo voy a evaluar, a mí me gustaría ir, pero tengo que ver también los temas de agenda”, expresó la candidata.

Y en declaraciones a radio Infinita, Aedo se sumó este jueves a quienes ven una oportunidad en la participación de la extitular del Trabajo en el citado programa.

En este sentido, sostuvo que es bueno “desempaquetarse” para “hablarle a un Chile que a vaces no vemos, que el resto de la política no ve”.

“Uno no se imagina a los votantes de Parisi a veces, no los capta. Uno a veces mira los autos tuneados y los encuentra como de mal gusto, pero es una realidad que existe”, sostuvo el parlamentario DC.

Agregó que, “en ese sentido, a mí me parece bien que vaya al programa, yo creo que hay que desempaquetarse y conectarse también con ese país que existe, que uno a veces lo ve como muy pequeño, pero resultó que era el 20% de los votantes, así que creo que vale la pena ir”.

Tras esto, destacó que “es un riesgo, pero vale la pena asumir riesgos en esto”.