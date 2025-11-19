Bad Boys: Jara confirma disponibilidad para asistir al programa de Parisi

Para la elección presidencial pasada, cuando el actual Mandatario, Gabriel Boric y José Antonio Kast (Republicanos), pasaron a segunda vuelta, quien obtuvo la mayoría en ese entonces, Franco Parisi (PDG), los invitó a su programa de streaming, Bad Boys.

La invitación, según manifestó Parisi en ese entonces, tenía como fin que los presidenciables discutieran sus propuestas, de manera que quienes votaron por él tuvieran esa información a la vista cuando eligieran mediante un plebiscito digital cual de las dos candidaturas apoyarían en segunda vuelta. La convocatoria, en 2021, fue solo aceptada por Kast y luego en la consulta online del PDG los votantes manifestaron su preferencia por él.

A casi cuatro años de ese entonces, el escenario es parecido: Franco Parisi nuevamente dio la sorpresa y obtuvo la tercera mayoría, y José Antonio Kast pasó por segunda vez en su vida al balotaje, aunque esta vez, en segundo lugar, por detrás de la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC). Y, ayer, Parisi los conminó a ambos a exponer sus propuestas en el citado espacio digital.

“Invito formalmente al candidato Kast y a la candidata Jara a que conversemos en el Bad Boys, como le hicimos la otra vez (...) fraternal, ameno”, dijo, en entrevista con el matinal de Mega, Mucho Gusto.

Esta jornada, en conversación con ADN Radio, Jara manifestó su disponibilidad para ir, pero reparó en que ello depende de su agenda. “No sabría decirle, la verdad es que no he sido informada de que él ha sido llamado (vía telefónica por su comando). Lo que sí sé es que nos invitó a Bad Boys. Lo sé por la televisión. Lo voy a evaluar, a mí me gustaría ir, pero tengo que ver también los temas de agenda”, afirmó.

Kast, en tanto, aún no ha confirmado su asistencia o su intención de sumarse.