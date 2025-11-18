Parisi invita a Kast y Jara a su programa de streaming y anuncia que definirá su voto mediante consulta digital del PDG

Tanto José Antonio Kast (republicano) como Jeannette Jara (PC) se encuentran en busca de los cotizados votos que Franco Parisi (PDG) recogió en la primera vuelta presidencial, posicionándolo en el tercer lugar de esa contienda.

Es en ese marco que el fundador del Partido de la Gente anunció que su voto será definido mediante la tradicional consulta digital de su partido.

Dicha encuesta sería habilitada posterior a un debate que Parisi espera tener con Kast y Jara en su programa de streaming Bad Boys.

Así lo dio a conocer esta jornada en Mucho Gusto, matinal de Mega. Espacio donde invitó formalmente a los candidatos a ser parte de una discusión.

" Invito formalmente al candidato Kast y a la candidata Jara a que conversemos en el Bad Boys, como le hicimos la otra vez (...) fraternal, ameno" , dijo.

“Hacemos el programa y después inmediatamente hacemos una consulta digital a la gente del PDG sobre si quieren al candidato A, al candidato B, nulo o blanco”, explicó.

Críticas a ambos candidatos

Parisi también aprovechó que plasmar sus reproches a los dos abanderados que siguen en la carrera por gobernar el país.

En ese sentido criticó con fuerza el telefonazo que el republicano tuvo esta mañana con el presidente de Argentina, Javier Milei.

“¿Viste la foto que puso Kast diciendo que estaba hablando con Milei?Eso es como que tu mamá te está diciendo ‘voy a votar por ti’. Obvio que sí. Eso es un error”, lanzó.

“Además estaba con chaqueta de traje solo en la pradera (...) eso resta votos porque desencaja, es muy empaquetado. La gente no quiere eso”, sostuvo aludiendo a la publicación de Instagram que hizo Kast anunciando la llamada con el líder argentino.

Sobre Jara sostuvo: "Lo que yo quiero ver son las medidas. Ella dijo que se iba a bajar el sueldo. También me la copió Boric. Hágalo ante notario".

“Hágalo ante notario”, la emplazó y luego agregó: “tienes que ganarte la credibilidad. Mi problema es que no se están ganando el voto”.

Consultado sobre si alguno de los dos candidatos lo ha contactado por llamada, Parisi aseguró que no, y que si lo llaman no les va a contestar.

No solo eso, aseguró que si eventualmente le ofrecen incorporarse al próximo gobierno, “por ningún motivo” lo haría.