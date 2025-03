“Por supuesto”: Presidente Boric confirma que irá a declarar en la investigación por la fallida compra de la casa de Allende

El Presidente Gabriel Boric confirmó este domingo que aceptará la invitación de la fiscalía a declarar como imputado en el contexto de la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

En una entrevista realizada por Chilevisión, el mandatario cuando fue consultado sobre si iría a declarar, señaló: “Por supuesto”.

Al respecto, explicó que él aceptaría la invitación para evitar tener que pasar por un proceso a través de un tribunal de garantía que permitiera, en su cargo de Presidente de la República, asistir a declarar.

“Yo le señalé a la fiscalía que estoy totalmente dispuesto a colaborar con la justicia. Y por lo tanto, acepto la invitación a declarar en la calidad que... Bueno, esta es calidad de imputado porque la querella es contra mí”, explicó.

Sobre la pronta salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien fue la primera en asumir la llamada “responsabilidad política” por el caso, y la posterior renuncia recién en marzo de la ministra de Defensa, Maya Fernández, explicó que es una evaluación que realiza constantemente.

“En ese momento yo consideré que la responsabilidad de la venta, del proceso de venta que no llegó a concretarse de la casa del expresidente Salvador Allende recaía en los equipos que habían llevado adelante esto”, explicó.

Durante la entrevista también reafirmó su compromiso de que tanta la casa del exmandatario de la Unidad Popular y de Patricio Aylwin se conviertan en patrimonio público.

“Sigo teniendo la convicción de que estas casas debieran ser patrimonio público y contar esta historia. Ahora, evidentemente, en el caso de la Casa de Guardia Vieja, había una inhabilidad y eso debió haberse tenido a la vista”, detalló.

Finalmente, respecto a la renuncia de Maya Fernández de la cartera de Defensa, explicó que ella dejó el cargo porque “y ella lo señaló públicamente, sentía que tenía el deber de defender su integridad”.

“Por supuesto”: Presidente Boric confirma que irá a declarar en la investigación por la fallida compra de la casa de Allende. En la foto, la exministra de Defensa, Maya Fernández. Foto: Mario Tellez / La Tercera

“Quienes filtraron esto fueron tremendamente irresponsables”

El presidente también abordó durante la entrevista el caso de la investigación por presunto tráfico de influencias sobre la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, además de la posterior filtración de chats que sostuvo con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, donde además de conversar por gestiones en el municipio de Santiago, realizó duras críticas al gobierno.

En ese sentido, Boric enfatizó en la postura que mostró a través de redes sociales conocidas las conversaciones.

“Yo la verdad no siento ningún tipo de afectación personal a partir de esto porque entiendo perfectamente, tal como lo dije públicamente, que entre dos personas de confianza que no creen que una conversación privada se va a filtrar a todo Chile, puedan tener opiniones duras en un momento determinado”, detalló.

Aunque enfatizó que él “no trataría así a sus aliados políticos”, también mencionó que le parecía “totalmente improcedente el juzgar a alguien por la conversación privada que pueda tener en un momento muy circunstancial”.

También criticó que ocurrieran estas filtraciones y enfatizó que aquel pensamiento también aplica en la situación, por ejemplo, del abogado Luis Hermosilla.

“Yo no me voy a meter en acusaciones de persecución específica o cuestiones de esas características. Creo que esto le hace mucho daño a la sociedad en general, creo que quienes filtraron esto han sido tremendamente irresponsables, pero tal como lo fueron también con el caso de Hermosilla, en las situaciones que no correspondían, que no tenían nada que ver con lo que se estaba investigando", explicó.

“Por supuesto”: Presidente Boric confirma que irá a declarar en la investigación por la fallida compra de la casa de Allende. Foto: Dedvi Missene

Presidenciales 2025

El Mandatario también tuvo palabras para el escenario presidencial en el oficialismo. En concreto, abordó el cambio de gabinete en el que la ministra del Interior Carolina Tohá (PPD) salió del gobierno y las palabras que él le dedicó entonces, que fueron interpretadas por algunos sectores como un respaldo a su candidatura a La Moneda.

“Yo dije que la ministra Tohá tenía un tremendo desafío, que era tener unas primarias amplias y convocantes para que desde esas primarias hubiese una continuidad en el proyecto progresista en Chile”, aclaró.

Asimismo, recalcó que “a mí como Presidente de la República no me corresponde hacer campaña por un candidato u otro”.

En cuanto a la candidatura aún no resuelta de su partido, el Frente Amplio y a la ventaja con la que corren los candidatos de la derecha en las encuestas -Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast- el Jefe de Estado respondió aludiendo al escenario que había a principios de 2021, cuando él no contaba con el respaldo de los sondeos de opinión.

“Por lo tanto, aquí, quienes crean que acá hay carrera corrida, creo que están profundamente equivocados. El gobierno ha tenido una base sustantiva de apoyo durante todo nuestro periodo, que es un muy buen piso, pero es un techo absolutamente insuficiente. Y por lo tanto, quien sea candidato presidencial tiene que ir a convocar más allá de los convencidos”, añadió.

En esa línea, aseveró: “Pero cuando se habla o cuando se dice que la falta de apoyo, yo invito a que se revisen los últimos periodos presidenciales y qué gobierno tuvo durante todo su periodo del apoyo que hemos tenido nosotros. Pero eso no es suficiente, porque a mí lo que me importa es hacer bien la pega, a mí lo que me importa es cumplirle a los chilenos (...) El mejor aporte que nosotros podemos hacerle al progresismo es gobernar bien, es hacer bien la pega, y en eso yo estoy enfocado de aquí hasta el 11 de marzo del 2026″.

“Por supuesto”: Presidente Boric confirma que irá a declarar en la investigación por la fallida compra de la casa de Allende. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

Por otro lado, se mostró en contra de la propuesta de la Democracia Cristiana, que contempla la realización de dos primarias en el progresismo: “Mi convicción es que no, mi convicción es que frente a los tremendos desafíos que tiene hoy día Chile, frente a los desafíos no solamente en Chile, sino en el mundo, en donde nos hemos dado cuenta que las diferencias son mucho menores, que los aspectos que tenemos en común, el progresismo tiene que ir unido en un amplio marco”.

Con respecto al tablero presidencial de la derecha, si bien reconoció que los tres candidatos “no son lo mismo”, reparó en las similitudes de los abanderados aseverando que “uno ve a la candidata Evelyn Matthei haciendo un llamado desesperado para tener primarias con Kaiser y Kast, por lo tanto eso significa que ella estaría dispuesta a votar en segunda vuelta y su sector por Kaiser o Kast”.

“Yo veo con mucha preocupación cómo se ha ido naturalizando una forma de hacer política solamente en función de resultados, de algunos resultados muy específicos de gente que está hoy día destruyendo la democracia. El caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es bastante evidente, en donde está no solamente amenazando a países con aranceles, no solamente amenazando, sino implementando aranceles y desatando una guerra comercial”, remarcó.

En ese sentido, se posicionó en contra de la pena de muerte, en respuesta a las palabras de Evelyn Matthei, quien propuso abrir el debate al respecto. “Ella sabe perfectamente que eso jurídicamente no es posible, pero entiendo que plantear ese tipo de cosas, puede traer réditos electorales de corto plazo (...) además creo que la pena de muerte nunca en los lugares donde se ha aplicado, incluido Chile cuando se aplicó durante un largo periodo, no trae consecuencias positivas que sean verificables en materia de disminución de la delincuencia”, dijo.

“Por supuesto”: Presidente Boric confirma que irá a declarar en la investigación por la fallida compra de la casa de Allende. En la imagen, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

Eventual candidatura de Bachelet como secretaria general de la ONU

Otro tema que salió a colación durante la conversación fue la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet, quien confirmó hace algo más de una semana que no sería candidata presidencial, se postulara a secretaria general de la ONU.

Esta semana, durante un conversatorio en Nueva York sobre derechos de las mujeres, Bachelet expresó su voluntad de ser candidata al cargo en las Naciones Unidas.

En ese contexto, el Presidente Boric señaló este domingo: “No me cabe ninguna duda que la Presidenta Bachelet de embarcarse en eso contaría con todo mi apoyo y no me cabe ninguna duda con el apoyo de Chile. Sería la primera mujer y latinoamericana. Sería un orgullo que yo creo que debería estar sobre las diferencias políticas internas".

Frente a la eventual candidatura, explicó también que “dentro de la Asamblea General hay que construir una mayoría muy amplia, ojalá en este caso de América Latina. No me cabe mucha duda que la presidenta tendría mucho apoyo en Europa, pero esto es algo que falta, las elecciones son a fines de 2026″.