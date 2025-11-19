BLACK SALE $990
    Política

    ¿Replicar lo de 2021? Opción que Kast asista a programa de Parisi abre cuestionamientos en la derecha

    “Estamos evaluando", dijo este miércoles el abanderado republicano sobre su participación en “Bad Boys”. En su equipo transmiten que el exdiputado está privilegiando su despliegue en terreno y evitar instancias que puedan abrirle un flanco. Por lo mismo, hasta ahora, solo tiene contemplado asistir a los debates de Archi y Anatel.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Paula Catena
    Una hora y 50 minutos. Eso estuvo, en 2021, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, en el programa “Bad boys” de Franco Parisi. “(Estoy) algo nervioso por la audiencia que estamos logrando”, dijo, en esa ocasión, el republicano, quien participó de forma telemática en el espacio que tiene más de 18 mil suscriptores.

    Ahí, Kast no dudó en asistir, ya que, creen en el sector, tenía menos que perder en un contexto en el que el entonces candidato, Gabriel Boric, corría con más ventaja.

    Para estas elecciones, Parisi replicó el diseño e invitó nuevamente a Kast y también a la carta del oficialismo, Jeannette Jara, en un contexto en que ambos buscan seducir a su electorado, luego de que obtuviera más de 2 millones de votos en la primera vuelta presidencial.

    Eso sí, el escenario ahora es diferente para el exdiputado. El republicano es quien tiene más posibilidades de salir electo, de acuerdo a distintos sondeos de opinión, por lo que exponerse a un espacio de ese tipo, dicen en la derecha, podría ser contraproducente.

    Además, hasta ahora, Kast ha evitado concurrir a lugares en el que pueda quedar expuesto o donde pueda abrirse un flanco de campaña. Esto, en un contexto en que la contienda del balotaje es más corta y buscan evitar cualquier tipo de error.

    En su equipo transmiten que, hasta ahora, no está en agenda concurrir al programa, mientras que desde el PDG afirman que no han tenido novedades del candidato tras el llamado público que hizo Parisi. Agregan que están a la espera de que los equipos de los abanderados los llamen para coordinar.

    De todas formas, tanto a nivel interno en republicanos, como en el resto de la derecha que apoya a Kast se abrió un debate entre algunos militantes sobre cómo comportarse respecto a Parisi.

    Algunos en la colectividad presidida por Arturo Squella sostienen que no sería negativo que Kast asistiera al programa, siempre cuando mantenga el discurso de campaña y no se escape de eso, es decir, enfocado en las propuestas.

    De todas formas, recalcan que no se ha conversado formalmente el tema. Entre algunos de sus diputados, en todo caso, indican que si bien en 2021 Kast tuvo una buena intervención, recalcan que lo mejor es concentrarse en estar en terreno, sobre todo porque, en esa ocasión, su participación no les sumó “mucho” y porque Parisi “no es dueño de los votos”.

    Consultado al respecto, el diputado Luis Sanchez indicó que “nuestro foco en este momento, es estar en terreno. Por eso José Antonio apenas terminó la primera vuelta, salió a recorrer Chile, ha estado en la La Araucanía, en Los Ríos, en Los Lagos, y ahora va a estar el norte. Y esto va a seguir en ese sentido”.

    La mano derecha de Kast, Cristián Valenzuela, sostuvo en T13 radio, que más allá de la invitación al streaming, Kast aceptó la primera invitación del líder del PDG que es salir “a la calle”.

    Sobre la conquista de los votos de Parisi, agregó que “los votos no son una mochila, no es ninguneo ni nada, hay que reconocer ese 19%, porque ha habido un ninguneo de las encuestas que no lo consideraban, de la élite, de los medios, de las discusiones y tuvo un buen resultado, también en las parlamentarias. O sea, la candidata del Partido Comunista, que llevaba una lista con candidatos comunistas, ese resultado sacó menos que lo que sacó el PDG”.

    El principal asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela. Diego Martin

    El propio Kast fue consultado durante este miércoles. En la misma línea que su principal asesor, el abanderado indicó que “nosotros hemos aceptado la primera invitación que nos hizo Franco Parisi, que es salir a la calle”.

    Y agregó: “Estuve hace cuatro años y lo pasé muy bien (...). Estamos evaluando”.

    En esa línea, el republicano manifestó: “Nosotros vamos a elegir a qué programas vamos y a cuáles no”. Esto, en un contexto en que Jara lo ha emplazado a asistir a todos los debates y, hasta ahora, solo tienen zanjado que irán a los organizados por Archi y Anatel.

    En el comando insisten en que están privilegiando el despliegue territorial y evitar instancias que puedan abrir flancos de campaña.

    En Chile Vamos, por otro lado, algunos tienen una visión más severa sobre el programa de Parisi. El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) calificó la invitación como absurda. En sus redes sociales sostuvo que “la política como reality show. El que vaya pierde”.

    Más allá del programa, en la derecha también se está generando una discusión sobre cuánto ceder ante Parisi y sobre qué propuestas recoger de su programa. Hasta ahora, en el equipo de Kast han hecho guiños programáticos al decir que tienen ideas similares en materia de seguridad e inmigración.

