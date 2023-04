Senador Coloma (UDI) desestima críticas por acuerdo en materia de seguridad y fija tema previsional como segunda prioridad

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) afirmó la noche de este domingo que el acuerdo alcanzado en materia de seguridad y la vía rápida legislativa alcanzada con su par de la Cámara de Diputados y el gobierno, le ha valido críticas desde su sector, las que desestimó y, además, aseguró que la reforma previsional es la segunda prioridad.

El pasado viernes el acuerdo alcanzado entre el Congreso y La Moneda fue ratificado por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. El día previo, solo el senador Coloma y el diputado Vlado Mirosevic como líder de la Cámara Baja, participaron del anuncio que agilizaba la tramitación legislativa de 31 iniciativas en materia de seguridad.

En ese contexto, el expresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile, desestimó las críticas por encontrar acuerdos en la materia con el Ejecutivo y los diputados.

“Yo en el mundo político quiero solucionar los problemas (...) si a mí me van a criticar por llegar a acuerdos en materia de seguridad que me critiquen, porque creo que es lo que el país necesita y tenemos que dar vuelta la página donde la familia chilena no sienta que los van a asaltar en la plaza o cuando van de fiesta”, afirmó.

En esa materia, también abordó la postura de los legisladores de su sector en cuanto a los proyectos que serán priorizados en su tramitación. “He conversado con mi sector y estos 31 temas que tenemos priorizados, tenemos una posición favorable. Algunos vamos a hacer cambios, no quiere decir que haya un acuerdo de contenidos total, pero sí que vamos a despachar eso, como la recontratación de policías, las cámaras corporales, que es una vieja aspiración para tener una capacidad de defensa”, sostuvo el presidente de la Cámara Alta.

En torno al proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza, que fue ingresado por el gobierno y busca regular por ley el uso de armamento de policías y Fuerzas Armadas, Coloma detalló que “hoy día que están en un decreto es clave transformarlo en ley, si lo otro es absurdo. Estoy muy convencido de que el proyecto que ingresó el gobierno no es el proyecto que va a salir, obviamente hay que incorporarle elementos porque alguien dijo en forma gráfica que esta norma es una especie de lentitud para tomar decisiones y tenemos que adecuarla a la ley Naín-Retamal, que la aprobamos sin la urgencia del gobierno”.

El legislador añadió que “no es que no se haya hablado antes de este tema, lo que pasa es que le llegó la hora y no había tiempo que perder y la idea fue hacer este esquema de tramitaciones a 15 días plazo, a 75, a 150 días. Eso que teníamos listo, el gobierno también fue parte y yo creo que la ministra del Interior le puso empeño en sacarla, pero no pudo hacerlo por tironeos”.

Segunda prioridad: tema previsional

Consultado por otras materias donde se pueda dar un entendimiento similar entre oficialismo y oposición -tal como ocurrió en materia de seguridad-, el senador Coloma adelantó que “el tema previsional sí me parece que, si es urgente, decisivo y creo que es la segunda prioridad después de seguridad, de entenderse en materia previsional, porque las pensiones no pueden seguir esperando”.

Sin embargo, matizó con que “a diferencia de seguridad, en previsión sí se han hecho cosas”, nombrando el Pilar Solidario y la Pensión Garantizada Universal como dos políticas públicas destinadas a la materia. “Son dos escenarios donde uno puede ver una realidad previsional no igual que hace diez años, a diferencia de otros temas que uno puede decir que se han estancado por muchos años, acá ha habido esfuerzos, pero no podemos no entender darle un sentido de urgencia tanto a mejorar la PGU para mejorar el tema previsional de manera urgente”, acotó el senador UDI.

Autocrítica de la derecha en seguridad

En la misma conversación, al titular del Senado también se le inquirió por una autocrítica a su sector en materia de seguridad, dado que hubo dos gobiernos del sector, liderados por el ex Presidente Sebastián Piñera, quien nombró en más de una ocasión a militantes del gremialismo en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

En esa línea, remarcó que “el tema de la seguridad es un tema que angustia, que desespera. No hay ningún lugar de Chile que no esté sujeto a este drama y es cierto que esto no es de ahora. Yo creo que se ha agravado. Y creo que ha tenido mucho que ver con lo que hicieron precisamente muchos de los que hoy gobiernan en materia legislativa o en materia del debilitamiento del principio de autoridad”.

“Pero sería injusto decir que todo depende de ellos (...) y uno siempre tiene que reflexionar y siempre tiene que ver las materias en cuáles mejorar. Por ejemplo, siempre he considerado que temas como leyes de inteligencia, o leyes del Ministerio de Seguridad, pudimos avanzar más en un tiempo, pero fue un tiempo en que se hicieron varias cosas, pero que también fueron el último tiempo sujetos a un ataque sin misericordia”, añadió Coloma.

A modo de autocrítica, el presidente de la Cámara Alta aseguró que “concretamente, sí pudimos haber hecho más en los temas institucionales que pudieron haber ayudado. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, yo creo que ha sido un tema mucho más severo donde ha habido una vacilación inicial del gobierno muy compleja, y que yo espero que bajo esta agenda legislativa priorizada, que esto empiece a cambiar”.