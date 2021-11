¿Tras el rechazo en general del cuarto retiro en el Senado, subirá el Fondo E?

El aumento de la inflación, la consecuente alza de tasas por parte del Banco Central, pero también la incertidumbre de los inversionistas por las ventas masivas por parte de las AFP, conformaron una tormenta perfecta para el Fondo E, que llegó a perder más de 20% en 2021. Hoy, el vehículo empieza a recuperarse y tras el rechazo en general del proyecto de cuarto retiro, los expertos estiman que podría recobrar algo de lo perdido.

Entre enero y octubre el Fondo E retrocedió 17,41%, y en su informe respecto de la rentabilidad de octubre, la Superintendencia de Pensiones explicó que la caída del fondo, se debe a “un alza en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija nacional, lo que implicó un aporte negativo a la rentabilidad de estos Fondos por la vía de las pérdidas de capital”.

Sin embargo, al 8 de noviembre la baja se había reducido, es decir entre enero y el 8 de noviembre, a -16,68%. ¿Por qué? El punto más bajo del fondo fue el pasado 14 de octubre, cuando llegó a acumular una pérdida de más de 20%, pero desde esa fecha el vehículo sube 6,63%.

Para los expertos, lo que está ocurriendo se debe el rechazo en general en el Senado del proyecto de ley que permite un cuarto retiro de fondos previsionales, que tras obtener un voto menos de lo requerido, el texto pasará a una comisión mixta para ver la viabilidad de su avance. Dicho avance es justamente lo que hoy peligra y ya en el Senado se habla de un escenario “complejo” o derechamente de “cuesta arriba” para su aprobación.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, el 89,9% del Fondo E, se encontraba invertido en renta fija nacional, es decir bonos del estado, empresas, o depósitos, entre otro tipo de activos. Por ello, se trata del instrumento con mayor exposición a las tasas de interés locales.

Eso significa que se ven altamente afectados en caso de que los inversionistas vendan títulos de deuda ante un aumento de incertidumbre, lo que afecta a la baja el precio de esos papeles, y por tanto el fondo E cae. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, las dos alzas de tasas del Banco Central ante el aumento de la inflación, pues cuando suben estas tasas el bono pierde valor, lo que se conoce como pérdida de capital, mientras que si bajan las tasas, el precio del bono sube.

Por ello es que en la medida que se despeje la incertidumbre en el mercado, los agentes debieran dejar de salir del mercado de renta fija, o volver a comprar, y por tanto los precios debieran subir.

Según Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, lo que ocurrió en el Senado “ ha sido un alivio para los mercados, que se ha reflejado en descensos en la tasas. Por consiguiente el fondo E mostraría alguna recuperación”.

Marco Correa, economista de Bice Inversiones, dice que lo ocurrido debiera “ hacer que las tasas sigan cayendo, tendencia que traían desde mediados de octubre, cuando se comenzó a plantear con más certeza la posibilidad de aplazar la votación, aumentando la probabilidad de su rechazo. Con este resultado concreto esa idea se refuerza, pudiendo aumentar la participación de los inversionistas institucionales(como las Afp) en el mercado. Con esto el fondo E debería subir”.

Sin embargo, eso no significa que el Fondo E recupere todo el terreno perdido, pues hay otras variables que lo hacen cuesta arriba: “Las tasas van a seguir capturando un deterioro en los fundamentos macro”, dice Lehmann.

Martina Ogaz, economista de EuroAmerica, coincide respecto de que el mercado “no debería corregir mucho mas -por lo menos la base- porque venia hace unos días internalizando este escenario de rechazo y/o dilatación de la discusión del proyecto”.

En su presentación ante el Senado en el marco de Informe de Estabilidad Financiera del Segundo Semestre, el presidente del Banco Central Mario Marcel, ya había señalado que “ esa idea de una cartera relativamente estable se perdió (del fondo E), porque los fondos de pensiones han tenido que recurrir a liquidaciones masivas”.

Y advirtió: “sería difícil pensar que repitiendo la misma medida no vamos a profundizar esos problemas. Eso no quiere decir que no pueda haber algún tipo de apoyo a las personas que están más afectadas por estas medidas, pero probablemente la conclusión de lo que aquí se va a presentar es que tendrían que ser apoyos de naturaleza distinta. Aquí el gran problema es repetir de manera más o menos mecánica cosas, medidas cuyos efectos ya los estamos observando: Entonces, no es que sea una hipótesis o una campaña del terror, sino que en realidad son cosas que ya estamos observando”.