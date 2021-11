Marcel por efectos de retiros en tasas y fondo E: “No es una hipótesis o una campaña del terror, son cosas que estamos observando”

Las situaciones hipotéticas se han ido concretando y las vulnerabilidades han ido creciendo mientras eventuales mitigadores merman. Esas son las conclusiones que el presidente del Banco Central (BC), Mario Marcel, expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado durante la presentación del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre del 2021.

A su juicio, desde el último informe (mayo) se han producido cambios relevantes, y es que si bien se han mantenido los riesgos provenientes de la economía mundial, “se han incrementado las vulnerabilidades en buena medida por el propio debilitamiento que ha tenido el mercado de capitales, que como producto de esas liquidaciones (de fondos de las AFP) y como producto de otros factores, como la mantención de niveles elevados de incertidumbre, y el deterioro de las cuentas fiscales, ha ido incorporando elementos de riesgo mayores y por lo tanto lo ha vuelto más vulnerable frente a shocks externos”.

En la conferencia de prensa, al ser consultado respecto de si existe riesgo sistémico en caso de que se apruebe un cuarto retiro del 10%, Marcel señaló que “la inestabilidad financiera no se manifiesta. necesariamente, como un colapso abrupto del sistema financiero o quiebras masivas de las instituciones que lo integran. Esto también se puede expresar en creciente disfuncionalidad o vulnerabilidades críticas que comprometan el cumplimiento de algunas tareas básicas de intermediación, generen disrupciones relevantes en el flujo de recursos y la formación de pecios, o expongan excesivamente al sistema a shocks externos”.

Además, apuntó que “cuando hablamos del cuarto retiro, tenemos que entender que no es un fenómeno aislado, sino que hay un efecto acumulativo que se va a produciendo con el tiempo”, y recordó que en los tres anteriores se han liquidado US$50 mil millones, equivalentes al 20% del PIB.

Las preguntas

Durante la ronda de preguntas, el senador Ricardo Lagos Weber reflexionó sobre la compleja situación económica, y apuntó que “si alguien cree que pasó el estallido y pasó la pandemia, y que en algún minuto vamos a volver como estábamos, eso no va a ocurrir”, y matizó que ello no significa que antes las cosas estuvieran bien.

“Estos informes de IEF, cuando veo algunos candidatos que le van a a introducir mas inestabilidad al sistema, a la economía chilena, encuentro que eso no ayuda en nada, y miro para atrás y uno se pregunta en que minuto nos comenzamos a desviar”, apuntó el senador.

Mario Marcel respondió a los senadores que “en los informes de estabilidad financiera normalmente nuestro foco estaba puesto en el sector bancario, y eso era por buenas razones, porque históricamente las crisis financieras normalmente pasan por el sector bancario, pero en este caso tenemos problemas que están más bien concentrados en el mercado de capitales (...) La segunda diferencia es que en general en los IEF hablábamos mucho de situaciones hipotéticas y un poco lejanas de lo que era la realidad cotidiana de las personas, pero ahora tenemos situaciones que ya se han manifestado en la practica, incluso quizás con mayor velocidad de lo que uno podría haber pensado, y que están afectando a las personas. Ahí hay dos diferencias grandes”.

Respecto del impacto en los fondos de pensiones - consultado por el senador Montes-, Marcel dijo que “desde que empezaron a producirse todos estos movimientos en el sistema de multifondos y luego a escala mucho mayor con los retiros de pensiones, esa idea de una cartera relativamente estable se perdió, porque los fondos de pensiones han tenido que recurrir a liquidaciones masivas”.

Y además advirtió que “sería difícil pensar que repitiendo la misma medida no vamos a profundizar esos problemas. Eso no quiere decir que no pueda haber algún tipo de apoyo a las personas que están más afectadas por estas medidas, pero probablemente la conclusión de lo que aquí se va a presentar es que tendrían que ser apoyos de naturaleza distinta. Aquí el gran problema es repetir de manera más o menos mecánica cosas, medidas cuyos efectos ya los estamos observando: Entonces, no es que sea una hipótesis o una campaña del terror, sino que en realidad son cosas que ya estamos observando”.

Marcel -en respuesta al comentario del senador Lago Weber- indicó que “lo que esta ocurriendo hoy día, particularmente con el mercado de capitales, no es solamente respecto de operaciones que ya se hayan realizado, sino que también de anticipos de lo que pudiera venir si es que las finanzas publicas no toman un camino de convergencia, lo que pudiera venir si es que siguen repitiéndose mecánicamente los retiros de fondos o se pasa a un retiro del 100%”.

Con todo, el presidente del Central subrayó que estos cambios en los mercados no necesariamente permanecerán, pues en la medida que se den señales positivas, como una convergencia de la política fiscal, el término del ciclo de los retiros, eso podría ayudar “a revertir parte de estos movimientos de precios que hemos estado observando”, mejorando el rendimiento de los fondos de pensiones.

Por último, Marcel comentó, en relación con la pregunta del senador Lagos Weber, que ““uno ve que las campañas se focalizan mucho en lo nuevo que quieren hacer los gobiernos, pero estos problemas que se van generando por esta vía, significa que junto con aquellas cosas adicionales que se quisieran hacer, habrá muchas cosas que reparar si es que no nos hacemos cargo de estos riesgos y vulnerabilidades que van surgiendo”.

Su continuidad en el BC

A fines de octubre se conoció la decisión del presidente Sebastián Piñera de extenderle su período a la cabeza del ente rector a Mario Marcel hasta octubre de 2025, fecha en que expiran sus 10 años como consejero de la entidad monetaria.

Consultado al respecto, Marcel comentó que “lo recibí con cierta sorpresa, porque siempre había pensado que se aplicaría lo mismo que con otros presidentes, que terminaban su perdido y cedían su lugar a un nuevo presidente. Lo recibo con mucha humildad porque la verdad es que mucho de lo que se ha hecho en este periodo tiene que ver con una institución, no exclusivamente con una persona. Esto va acompañado con un consejo que ha sido particularmente estable durante los últimos tres años y medio, y que la verdad es que ha funcionad muy bien en un contexto especialmente difícil”.

Respecto de los énfasis futuros, dijo que “el primero, sin duda, es contribuir a una plena recuperación de la economía, una recuperación lo más balanceada, sostenible, e inclusiva posible; recuperar la capacidad para hacer frente a riesgos, que es uno de los temas que estamos discutiendo ahora en este IEF”.

Asímimo, apuntó que también espera “que se comprenda bien el rol del BC en el país, que ha sido parte del trabajo que hemos estado haciendo en estos años, pero todavía tenemos un desafío. Y por ultimo, como un énfasis especial, que el BC se integre plenamente a la economía digital en un momento en que está generando grandes cambios en la actividad financiera, y donde el BC tiene que ser capaz no solamente de responder a este nuevo escenario, sino que en cierta medida ejercer un cierto liderazgo”.