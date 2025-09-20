SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

La alianza que unirá a Walmart y Farmacias Ahumada hasta 2038

La cadena estadounidense arrienda 76 locales a la red de farmacias en sus supermercados y le entregará la primera opción para cualquier futura expansión. A cambio, Farmacias Ahumada pagará el equivalente al 7,7% de sus ventas al mes. A partir de 2031, será el 8%. La alianza estratégica considera planes de fidelización y marketplace.

Por 
Mariana Marusic
 
Víctor Cofré

Dos colosos del retail se unieron, al menos hasta 2038. Walmart, una de las mayores cadenas de supermercados del país, y Farmacias Ahumada, que opera una red de 340 establecimientos, suscribieron en mayo pasado una alianza estratégica que comenzó a operar retroactivamente a partir del 1 de enero de 2025 y que incorpora, entre otras cosas, un contrato marco para el arrendamiento y subarrendamiento de 76 locales.

Según los documentos confidenciales suscritos por las partes, y a los que accedió Pulso, la alianza estratégica entre ambos retailer incluye un pacto para regular las ubicaciones compartidas, la combinación de sus planes de fidelización y el acceso de Fasa al marketplace de Walmart. Incluso la opción de abordar el negocio de la telemedicina en conjunto.

El aspecto central del acuerdo es la operación de Farmacias Ahumada dentro de los locales de Walmart. Hasta antes de la nueva alianza global, Farmacias Ahumada ya tenía 68 ubicaciones en los distintos formatos de Walmart. Tras el acuerdo, ese número subirá a 76 y todos se regirán bajo un mismo contrato que unificará condiciones y plazos.

Walmart se comprometió en la alianza a no operar directamente farmacias en sus supermercados e hipermercados, pero sí podrá ofrecer en sus locales productos farmacéuticos de venta bajo la modalidad over the counter (OTC), en la medida que esté legalmente permitido.

La alianza regirá hasta el 31 de diciembre de 2038 y se renovará automáticamente por períodos sucesivos de tres años. Para terminarla, la parte que así lo decida deberá dar aviso a su contraparte al menos un año antes de cada renovación.

Los 76 locales

Walmart opera supermercados e hipermercados, pero arrienda o subarrienda, cuando no son propios, lo que la industria denomina locales tras caja. Es decir, fuera de sus salas de venta principales.

Según el convenio, Fasa tendrá la primera opción para explotar el negocio de farmacias en los supermercados actuales y futuros de Walmart, lo que incluye futuras aperturas. Fasa tendrá 30 días para aceptar cada nueva ubicación y si no lo hace, Walmart podrá ofrecerlo a otro operador de farmacias, en condiciones que no podrán ser más favorables.

La gran mayoría de los locales incluidos en el nuevo contrato entre ambas partes están ya operativos y solo siete están en la categoría por abrir (Cartagena, Maipú, Huechuraba) o por construir (Viña del Mar, Lampa, Pudahuel y Maipú). En total, de los 76 locales, hay 40 en la Región Metropolitana y el resto están repartidos entre Arica y Puerto Montt. Del total, una decena corresponde a subarriendos.

En el caso de los arriendos de locales, el contrato establece plazos de vigencia de cinco años, renovables automáticamente por períodos de dos años.

En las cláusulas del acuerdo se determina que Farmacias Ahumada deberá pagar a Walmart un valor porcentual equivalente al 7,7% de las ventas netas de los locales que arriende en los formatos Lider, Express y Express 400, cifra que desde el 1 de enero de 2031 subirá al 8%. La renta no estará afecta a IVA.

En el caso de las farmacias ubicadas en el formato Super Bodega Acuenta, la renta será del 4,5% de las ventas mensuales. Ahumada podrá poner término anticipado a los contratos de arriendo de los locales que tengan una mala performance, establecida como ventas netas mensuales inferiores a 1.000 UF durante seis meses previos.

Los arrendamientos pueden terminar anticipadamente, además, si Walmart deja de operar uno de los establecimientos, por remodelación, por mutuo acuerdo, o si Farmacias Ahumada cambia de control y su propiedad pasa a una sociedad o grupo empresarial que explote u opere supermercados, en cuyo caso sería un competidor directo de la multinacional de origen estadounidense.

Farmacias Ahumada era controlada por la estadounidense Wallgreens, pero en 2023 cambió de manos: un grupo estructurado por LarrainVial y formado, entre otros, por el excontrolador de Cruz Verde, Guillermo Harding, tomó el control de la cadena de farmacias. Desde entonces ha emprendido una agresiva estrategia de expansión de locales.

Fidelización

La alianza estratégica considera, además, implementar acciones conjuntas para maximizar el valor de sus respectivos programas de fidelización y beneficios. Walmart opera Mi Club y Fasa trabaja con Ahumada Contigo, dirigido a todos sus clientes, ya sea de Fonasa o isapres.

Las partes acordaron que todos los clientes previamente inscritos en los dos programas podrán acumular Pesos Mi Club al comprar en la red Fasa, sobre el monto de copago de los clientes, exceptuando medicamentos de más de $ 90 mil. Para ello, el sistema de Fasa deberá integrarse tecnológicamente con el de Walmart.

Los socios se comprometen a visibilizar las marcas en sus canales de marketing y comunicación, digitales y directos.

Los beneficios a los clientes serán financiados con un pago mensual que FASA deberá realizar a Walmart: el equivalente al 0,52% del valor total sin IVA pagado por el cliente en la boleta, exento de IVA. Además, Fasa deberá pagar un fee de fidelización del 0,06% más IVA, por cada transacción.

El convenio tendrá una vigencia de dos años. Al término del período, las dos cadenas analizarán su renovación.

Las dos compañías suscribieron además otro acuerdo que permitirá a Farmacias Ahumada participar en la plataforma de marketplace de Walmart, comercializando sus productos en ese canal digital. Para ese acuerdo, Fasa debía acreditar que la comercialización tiene la habilitación y aprobación del Instituto de Salud Pública (ISP). En una primera etapa, FASA podrá comercializar en el marketplace de Walmart solo los medicamentos de venta libre (OTC), los que no requieren autorización de parte del ISP. En una segunda parte se incluye la venta de medicamentos con receta médica. También ambas partes evaluarán proyectos futuros conjuntos en el ámbito de la telemedicina, dice el pacto.

Por último, la alianza estratégica considera beneficios para los trabajadores de Walmart: un descuento deL 15% en medicamentos, pero por planilla y hasta $ 10 mil mensuales.

Más sobre:NegociosEmpresasWalmartFarmacias Ahumada

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

Mauricio Varela: “Estamos probablemente en el último año de la crisis inmobiliaria”

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM

Multa y voto extranjero: el tortuoso recorrido de Lobos para darle un último acuerdo legislativo a Boric

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

4.
Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

5.
Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Everton por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Everton por la Premier League en TV y streaming

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo
Chile

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM

Multa y voto extranjero: el tortuoso recorrido de Lobos para darle un último acuerdo legislativo a Boric

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo
Negocios

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

Mauricio Varela: “Estamos probablemente en el último año de la crisis inmobiliaria”

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”
Tendencias

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

A una semana del debut de la Roja: cómo llegan los elegidos de Córdova al Mundial Sub 20
El Deportivo

A una semana del debut de la Roja: cómo llegan los elegidos de Córdova al Mundial Sub 20

El doble desafío de los Cóndores en el trascendental choque ante Samoa

Gianni Infantino solo asistirá a la final de la Copa del Mundo Sub 20

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance
Cultura y entretención

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

Brian Eno, sentido de urgencia

Pink Floyd vuelve sobre Wish you were here: 50 años de una obra maestra cruzada por fantasmas

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”
Mundo

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Censura a Jimmy Kimmel pone en la mira la libertad de expresión bajo Trump

Radiografía al poder militar de Venezuela ante tensión con EE.UU.

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica