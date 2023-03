Presidente Boric destaca rechazo de autopréstamo: “Es pan para hoy y hambre para mañana. Ya no estamos en pandemia”

A un día del rechazo del autopréstamo de fondos previsionales, el Presidente de la República, Gabriel Boric, destacó que la iniciativa no haya avanzado. En el marco de la promulgación de la Ley de Medidas de Seguridad Económica, el Mandatario señaló que no es responsable aprobar estos proyectos o nuevos retiros de fondos de pensiones.

“Quiero ser responsable. A veces hay que decirle que no a cosas que pueden ser populares, pero que hacen mal en el mediano o largo plazo. Ayer se rechazó el autopréstamo. Una parte importante de la población no tiene ahorros. A esa población si es que se inyecta esa cantidad de dinero en la economía le van a subir más los precios. Acabamos de quebrarle la curva al alza de la inflación, por lo tanto cuando insisten algunos parlamentarios y parlamentarios con que los trabajadores tienen que rascarse con sus propias uñas, y recurrir a sus ahorros para enfrentar las dificultades del momento mediante autopréstamo o retiros eso es pan para hoy y hambre para mañana. Ya no estamos en pandemia. Acá tenemos que cuidarnos porque la inflación es el impuesto que más le pegan a los que más lo necesitan”, dijo el Mandatario en la comuna de Lo Espejo.

Además, acompañado de los ministros de Hacienda, Desarrollo Social y Trabajo hizo un llamado a la clase política a avanzar en la reforma de pensiones que se discute en el Congreso.

“Es una reflexión profunda a la que quiero invitar a la sociedad y a los sectores políticos. Tenemos que ser capaces de incorporar en nuestra institucionalidad la posibilidad de cambiar, de ir avanzando en reformas estructurales, que sean graduales, serias, responsables, técnicamente solventes pero que sean. No puede ser que llevemos 10 años los políticos peleando por una reforma previsional, mientras las personas mayores no tienen plata para llegar a fin de mes. Tenemos que ser capaces se sacar adelante la reforma previsional”, sostuvo.

Asimismo, valoró la aprobación de las 40 horas, y apuntó a avanzar en una reforma tributaria, tras el rechazo a la idea de legislar en el Congreso.

“Ahora están a solo un paso de ser ley después de cinco años de discusión y que tuvieron mucha oposición al principio. Con el mismo espíritu de escucha y diálogo vamos a seguir insistiendo con la Reforma Tributaria que no me cabe duda va a contribuir a avanzar a un mejor estado de bienestar”, señaló.

Por otro lado, el Mandatario destacó las medidas que fueron aprobadas hace algunos días en el Congreso, como el aumento del bono marzo, y la creación del bolsillo familiar electrónico.

“Estamos innovando y esto puede parecer difícil de explicar. Es una idea que va a tener impacto en sus compras, es la creación de un bolsillo familiar electrónico en que mensualmente desde mayo a diciembre de 2023 vamos a depositar $13.500 por cada carga familiar. Esto es una innovación. Este dinero va a ser transferido a una caja chica dentro de la cuenta RUT y se va a activar como un descuento de 20% cada vez que compren alimento. Si el aporte no lo utilizan completo en un mes se acumula para el mes siguiente”, explicó Boric.

Y agregó que “el SUF y la Asignación Familiar van a tener un alza permanente del 20%. Quiero destacar una pega que ha sido del ministro Jackson. Estamos trabajando para que este beneficio llegue a más de 900 mil niños, niñas y adolescentes que están en el 40% más vulnerable del RSH, pero que no lo recibían por no cumplir alguno de los trámites. Nos va a permitir combatir el alza de la pobreza que hubo en la pandemia”.