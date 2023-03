Dólar opera con leve alza tras mensaje de la Reserva Federal

El dólar comenzó la jornada con un leve impulso a un día de la esperada reunión de la Fed, y tras experimentar una brusca baja en la jornada previa tras conocer la decisión de la Reserva Federal.

La moneda estadounidense está en $809,7, lo que implica un alza de $1,7 con respecto al cierre de este miércoles.

“El dólar cotiza con una mirada bajista, como efecto del alza de tasas de 25 puntos bases anunciado por la FED, cifra que estuvo dentro de lo proyectado por el mercado y que apalancó la debilidad del dólar internacional, permitiendo que nuestro tipo de cambio gane terreno. Las bolsas comienzan recuperando terreno, ya que los inversionistas proyectan una pausa en el alza de tasas y el cobre, por su parte, recupera terreno y lleva su cotización sobre los US$4.03, ya que no existen fundamentos para una baja en su demanda, por lo que las proyecciones alcistas para este año se mantienen”, dijo Ángel Rubilar, analista senior de Libertex .

La Reserva Federal aplicó un alza de tasas de 25 puntos base, pese a las turbulencias en el sistema financiero, tras la quiebra de SVB y Signature Bank. Asimismo, dijo que el sistema bancario estadounidense es sólido y resistente.

“El día de ayer la Fed aumentó la tasa de interés dentro de lo que esperaba el mercado pero no fue hasta la rueda de prensa de Powell donde se vio mayor volatilidad en los mercados. En ella, Powell indicó que el sistema bancario no está en crisis y que solo se trata de algunos bancos en particular dada su mala gestión de riesgo de sus inversiones y también que para este año los miembros no ven recortes de tipo”, señaló Juan Ortiz Godoy de XTB Latam.

A nivel global eso sí, la moneda estadounidense se fortalece debido a las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell y las declaraciones de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

“El billete verde se aprecia a nivel global, en medio de nuevos temores por el sector bancario, después que la Fed volvió a subir los tipos de interés, con mayor presión al sector, mientras que Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dijo que no están trabajando en un seguro general para los depósitos bancarios, en medio de una crisis de liquidez en diversas instituciones financieras”, indicó Ricardo Bustamante de Capitaria.