Alok Sharma, presidente de la COP26: “Queremos poder decir con credibilidad al salir de Glasgow que hemos mantenido el 1,5°C a nuestro alcance, el 1,5°C vivo”

Este martes 26 de octubre, La Tercera tuvo acceso exclusivo a una conferencia de prensa del presidente de la COP26, Alok Sharma, junto a periodistas y medios internacionales que son parte del convenio Covering Climate Now (Cubriendo el clima ahora), una colaboración mundial de medios de comunicación que cubren clima y medioambiente y llega a una audiencia combinada de aproximadamente 2.000 millones de personas.

Quien liderá la Conferencia de las Partes 26 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se refirió a las diferentes dudas que aún circulan en torno al gran evento que comienzó este domingo y se extenderá hasta el 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, Reino Unido, que en palabras del anfitrión describe como “una COP extraordinaria en tiempos extraordinarios”.

“Este será el mayor evento que el Reino Unido haya organizado desde los Juegos Olímpicos de 2012. Y, por supuesto, tenemos la complejidad añadida del Covid-19, sumado a que también estamos buscando llegar a un acuerdo entre casi 200 partes”, señaló Sharma.

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidtm, junto a Alok Sharma, durante la apertura de la COP26. Foto: Reuters

Aseguró que el gran objetivo de la Conferencia es poder mantener el acuerdo de que la temperatura del planeta no suba más de 1,5°C. “Queremos poder decir con credibilidad al salir de Glasgow que hemos mantenido el 1,5 a nuestro alcance, el 1,5 vivo”. Para ello, en los meses previos al evento, el presidente se ha reunido personalmente con más 100 gobiernos alrededor del mundo y visitado 35 países, donde ha conseguido establecer objetivos que ayudarán en las negociaciones de la COP.

De acuerdo a Sharma, para ello, primero se quiere que las naciones se muestren ambiciosas en materia de mitigación. Al igual que lo han hecho con los esfuerzos y acuerdos de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático para 2030, así como los compromisos netos de cero emisiones.

En segundo lugar, señaló, ha pedido a los países de mayores ingresos económicos “que den un paso adelante y cumplan con los 100.000 millones de dólares que se han prometido desde 2009 de forma anual a partir de 2020 para apoyar a las naciones en desarrollo. En tercer lugar, hemos pedido a los países que expongan sus planes de adaptación. Y en cuarto lugar, que trabajemos juntos para asegurar que podemos cerrar el libro de reglas del Acuerdo de París”.

A pesar de que sí se pueden ver algunos progresos desde 2015 en cuanto al calentamiento global y la temperatura de la Tierra, como la cantidad de recursos económicos que se han dispuesto para lograr una emisión cero a mediados de siglos, lo más importante, reiteró el presidente es mantener el objetivo del 1.5° al alcance.

“Lo que estamos intentando conseguir en Glasgow es, en muchos sentidos, más difícil que en París. Creo que no se trata de infravalorar el logro histórico del Acuerdo de París, pero por supuesto estamos, si puedo decirlo así, llegando al final del examen, sobre todo en la cuestión del reglamento. Después de seis años, todavía tenemos que responder a algunas de las preguntas más difíciles. Pero también diría que la acción climática presenta una verdadera oportunidad en un mundo en el que la geopolítica quizás no es como nos gustaría. Pero es una oportunidad para que trabajemos juntos. Y, ciertamente, todos los países con los que he hablado, todos los países que he visitado han sido muy claros al decir que quieren que la COP26 sea un éxito”.

Además, dejó muy en claro que como Presidencia van a defender las voces de los vulnerables al clima. “Tuve la oportunidad, de mucha enseñanza, de hablar con aquellos que están sufriendo a causa del cambio climático, que no es necesariamente obra suya. Y creo que por eso, como mundo, tenemos que asegurarnos de cumplir en la COP26. No sólo para nuestra generación, sino también para las generaciones futuras”.

Poca credibilidad de los líderes según la Reina y los jóvenes

Consultado por su encuentro con la Reina Isabel II, y los dichos de la monarca sobre el hecho de que los líderes mundiales hablen, pero no hagan nada respecto al cambio climático, Sharma dijo que “creo que hay muchas voces que quieren que los líderes mundiales hagan más para asumir más compromisos. Quiero decir que estuve en Milán en la fase previa a la COP, y antes hubo un evento de Jóvenes por el Clima organizado por nuestros colegas del gobierno italiano. Estaba muy claro que los jóvenes que estaban allí, teníamos unos 400 delegados que representaban a casi 200 países, y estaba muy claro que estaban enojados. Estaban molestos con esta generación de líderes mundiales, porque también sienten que ellos no han hecho lo que debían, han hablado, pero tienen que hacer más”.

La reina Isabel II. Foto: AFP

Agregó que todos deben reflexionar sobre lo que han expresado las jóvenes generaciones, por lo que “cuando volvamos a nuestras negociaciones en Glasgow, los negociadores y los ministros deben tener esas voces de los jóvenes en mente, y cuando se tomen las decisiones, deben pensar muy cuidadosamente en lo que esas decisiones significarán para las generaciones futuras, y cómo responderán los jóvenes a eso también. Creo que eso es de vital importancia”

“Así que creo que Su Majestad tenía toda la razón al señalar que todos tenemos que hacer mucho más. En última instancia, mi papel es crear un consenso en la COP para que superemos la línea, pero en última instancia son los líderes mundiales los que tienen que cumplir. Son los líderes mundiales los que firmaron el Acuerdo de París. Son los líderes mundiales los que se comprometen a reducir las emisiones. Son los líderes mundiales los que se comprometen a apoyar a las naciones en desarrollo con financiación. Así que, si puedo decirlo así, son ellos los que tienen que cumplir colectivamente en la COP26″.

En cuanto, a que no todos los líderes podrán estar presentes y que podría ser visto como un falta de compromiso por parte de esas naciones, Alok señala que “nos gustaría que los capitanes de todos los barcos estuvieran allí, pero creo que el hecho de que en un entorno de Covid hayamos conseguido que asistan más de 120, espero que demuestre la importancia que los líderes le dan a esto, y por supuesto nos gustaría que los que están pensando en no venir asistieran a la COP”.

El secretario general de la ONU Antonio Guterres (izquierda), junto al Primer MInistro Británico Boris Johnson, algunos de los líderes que han asistido a la COP26. Foto: AP

Pero es sabido que “al final del día, lo que surge al final de cada proceso de la COP también va a ser la suma de las partes de las negociaciones que se llevan a cabo y, por lo tanto, tener todos los equipos de negociación clave allí, creo que va a ser de vital importancia y absolutamente hará una gran diferencia en términos de lo que logramos en la COP26″.

¿Mantener el 1,5° será suficiente?

“Eso no es lo que dice el Acuerdo de París. Y hay que ser muy claro, y he sido muy claro en esto, en que quiero que respetemos el Acuerdo de París. Ese es el acuerdo que los líderes mundiales firmaron”, señaló Sharma.

Agregó que en términos de aumento de la temperatura, “trataremos de estar muy por debajo de los dos grados y que nos esforzaremos por llegar a 1,5. Y por eso hemos utilizado la frase 1,5 al alcance. Pero, por supuesto, si llegamos a un punto en el que todos los compromisos asumidos no están muy por debajo de los dos grados, persiguiendo los esfuerzos hacia 1,5, entonces tenemos que reflexionar sobre cómo en esta década, en los próximos años, de hecho, puede que tengamos que volver y reevaluar los compromisos asumidos”.

“Y de nuevo, vamos a tener que construir un consenso en torno a esto. Y esta fue una de las cuestiones que surgieron en Londres, y una vez más, fue reforzado por muchos países, en particular los vulnerables al clima en Milán también, es que tenemos que ver cómo podemos llegar a algún acuerdo sobre la revisión de los compromisos que se han hecho en los próximos años, si no son lo suficientemente buenos”.

COP26 inclusiva y Covid-19

Alok, también fue consultado por la preocupación de algunos grupos de la sociedad civil sobre su presencia en la Conferencia debido a las listas rojas, los visados y las restricciones por vacunas que tiene el país anfitrión debido a la pandemia, lo que no permitía que este sea un evento inclusivo, lo que es fundamental para el Presidente de la Conferencia de las Partes.

“Para mí, ha sido muy importante que tengamos representados a los grupos de la sociedad, a los pueblos indígenas, a los grupos de mujeres, a los grupos de jóvenes, y eso ocurrirá absolutamente en la propia COP” y “he hablado del hecho de que esta debería ser la COP más inclusiva de la historia, incluso teniendo en cuenta que lo estamos haciendo en estos tiempos de Covid”.

Debido a eso es que “lo que hemos hecho es que, hace unos meses, establecimos la oferta de que conseguiríamos una ayuda para vacunar a cualquier delegado acreditado que no pudiera vacunarse en su país de origen. Y, obviamente, estamos en camino de hacerlo. Hemos recibido solicitudes de delegados individuales que querían ser vacunados. Algunos de ellos ya han podido obtener esa ayuda a través de los programas de sus propios países, que se han puesto en marcha, pero a otros, que trabajan con la ONU, los estamos apoyando para que se vacunen a tiempo”.