Las opciones de tratamiento de Covid siguen siendo difíciles de alcanzar, a pesar de los meses de esfuerzo y el aumento de los casos delta

Casi un año y medio después de la pandemia, los investigadores todavía luchan por encontrar medicamentos efectivos y fáciles de usar para tratar el Covid-19.

Se han aprobado o recomendado diez medicamentos en EE.UU. para su uso. Más tarde, a dos de ellos se les revocó la autorización por no trabajar. Recientemente, el gobierno detuvo los envíos de un tercio porque no fue efectivo contra nuevas variantes. Los mejores medicamentos para el tratamiento temprano son engorrosos de administrar, y los medicamentos para los que están en el hospital no pueden hacer mucho por los pacientes que ya están gravemente enfermos.

“Estamos realmente limitados, para ser honesto”, dice Daniel Griffin, jefe de enfermedades infecciosas de la red de proveedores de atención médica ProHealth New York. “No tenemos ningún tratamiento completamente efectivo”.

Una larga lista de factores influyó en el desarrollo vertiginoso de los medicamentos para tratar los casos de Covid-19, exponiendo fallas en la infraestructura de la investigación médica y la atención médica, particularmente en la lucha contra una pandemia de rápida evolución.

Los funcionarios federales concentraron sus recursos en desarrollar rápidamente vacunas, con éxito. Sin embargo, una relativa escasez de investigación farmacológica centrada en los coronavirus, a pesar de brotes anteriores, frenó una respuesta rápida a los tratamientos. Ensayos clínicos dispersos en los Estados Unidos compitieron entre sí por los pacientes. Cuando se desarrollaron medicamentos efectivos pero difíciles de administrar, un sistema de salud estadounidense fragmentado luchó por entregarlos a los pacientes.

Remdesivir, uno de los medicamentos que se está usando para tratar el Covid. Foto: Reuters

Los casos de Covid-19 y la necesidad de tratamientos continúan. Los hospitales de EE.UU. se están preparando para nuevas oleadas de casos con la variante Delta extendiéndose entre los no vacunados. Las campañas de vacunación se están desacelerando en muchos países y las naciones más pobres se enfrentan a una escasez de dosis. Ninguna vacuna es 100% efectiva contra Covid-19.

La administración de Biden dijo recientemente que gastaría $ 3,2 mil millones para apoyar el desarrollo de píldoras antivirales Covid-19.

Los ensayos clínicos actuales están evaluando más de 225 tratamientos farmacológicos, incluidos medicamentos nuevos y ya aprobados para afecciones como el trastorno obsesivo compulsivo y la gota, para ver si también podrían ser efectivos contra el Covid-19, según datos del Milken Institute, un grupo de expertos sin fines de lucro.

Algunas terapias potenciales de Covid-19 en desarrollo se han mostrado prometedoras. Merck y Pfizer están probando píldoras antivirales que podrían tomarse en casa poco después de que alguien se infecta. La tan esperada píldora de Merck, que está desarrollando con su socio Ridgeback Biotherapeutics, sufrió un revés en abril cuando no ayudó a pacientes hospitalizados. Los investigadores todavía están estudiando su eficacia entre los recién infectados.

Investigadores financiados por el gobierno en EE.UU. y el Reino Unido comenzaron recientemente grandes estudios sobre la ivermectina, una píldora antiparasitaria utilizada durante décadas para tratar la ceguera de los ríos en África subsahariana.

Ivermectina, otro de los tratamientos experimentales que se están usando contra el Covid. Foto: Reuters

La falta de conocimiento entre los proveedores de atención médica ha dificultado la obtención incluso de los tratamientos disponibles. Cuando Bob Bellin de Austin, Texas, dio positivo por Covid-19 en diciembre pasado, recordó que el entonces presidente Donald Trump había recibido un tratamiento con anticuerpos monoclonales de Regeneron Pharmaceuticals.

Al sufrir de una tos leve y dolor de cabeza, un jubilado estaba preocupado por sus posibilidades de desarrollar un caso grave del virus porque tiene una condición del sistema inmunológico comprometido. Dice que llamó a un proveedor de telemedicina para preguntar sobre el tratamiento con anticuerpos, pero el asistente médico en la llamada inicialmente no lo sabía. Después de algunas súplicas, el trabajador de la salud acordó investigar la disponibilidad del medicamento, dice.

Varios minutos más tarde, ella se comunicó con él con los nombres de los sitios donde podría recibir el tratamiento con anticuerpos. La semana siguiente, Bellin recibió la infusión durante una visita de tres horas. Una semana después, reanudó su rutina habitual.

Miserable investigación

Cuando llegó la pandemia, los investigadores de fármacos y las empresas farmacéuticas se apresuraron a explorar posibles remedios.

El problema era que la investigación sobre las vacunas contra el coronavirus y los antivirales “solo la realizaban un puñado de personas en todo el mundo”, dice Barney Graham, subdirector del Centro de Investigación de Vacunas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. Su trabajo anterior sobre coronavirus le permitió a él y a otros investigadores desarrollar rápidamente una pieza clave de tecnología utilizada en las vacunas de ARNm para Covid-19.

Los brotes de síndrome respiratorio agudo severo en 2003 y síndrome respiratorio de Oriente Medio en 2012 generaron alarma sobre la necesidad de realizar más investigaciones sobre los virus. Sin embargo, el interés disminuyó principalmente después de que se contuvieron los brotes. La mayoría de los investigadores de fármacos se centraron en encontrar tratamientos potencialmente más lucrativos para enfermedades como el cáncer, la artritis reumatoide y la hepatitis.

De 2000 a 2017, la financiación mundial para la investigación relacionada con el coronavirus fue de 500 millones de dólares, o el 0,5% del total gastado en enfermedades infecciosas durante el período, según un análisis publicado en The Lancet.

Foto: AP

En febrero del año pasado, antes de que el virus fuera declarado pandemia, investigadores de China y EE.UU. recurrieron al remdesivir antiviral como posible tratamiento para el Covid-19. Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Vanderbilt, con el apoyo de subvenciones del gobierno de EE.UU., habían estado trabajando con Gilead Sciences desde 2014 para investigar su efectividad contra los coronavirus.

Los experimentos habían demostrado que ayudó a eliminar el Sars de los pulmones de los ratones infectados, pero sugirieron un problema con el uso de la terapia en el mundo real: el medicamento fue más efectivo cuando se administró lo antes posible después de la infección.

Remdesivir no fue fácil de administrar en humanos, sin embargo, requirió varios días de infusiones intravenosas dentro de un hospital. En forma de píldora, el hígado lo descompone antes de que llegue al torrente sanguíneo, dice un portavoz de Gilead.

Remdesivir. Foto: Reuters

La necesidad de administrar remdesivir por vía intravenosa llevó a los investigadores a estudiar el fármaco contra Covid-19 en pacientes que ya estaban lo suficientemente enfermos como para ir al hospital, pero en ese momento, los niveles de virus de muchos ya habían comenzado a bajar, aunque sus cuerpos estaban enfermos, todavía luchando con el daño. En los ensayos clínicos, el fármaco aceleró los tiempos de recuperación, pero no tuvo un efecto estadísticamente significativo en la reducción de las muertes.

Remdesivir, autorizado por primera vez por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, su sigla en inglés) en mayo de 2020 y luego con la aprobación total, ahora se administra a aproximadamente la mitad de todos los pacientes hospitalizados. Sin embargo, los pacientes a menudo se recuperan lentamente e independientemente de si reciben el tratamiento o no, dicen los médicos.

“El efecto del remdesivir es algo que un estadístico puede mostrarle en un ensayo de 1.000 personas, pero no es algo en lo que realmente pueda ver un impacto diario en sus pacientes”, dice el Dr. Griffin de ProHealth.

Gilead dice que su medicamento proporciona un beneficio importante para ayudar a los pacientes a recuperarse más rápido y salir del hospital días antes de lo que lo harían de otra manera.

Sistema de movimiento lento

Desde enero de 2020 hasta junio de 2021, los investigadores de medicamentos lanzaron miles de estudios en todo el mundo, incluidos más de 650 en EE.UU., según datos de la firma de investigación de mercado Informa Pharma Intelligence.

Sus esfuerzos descoordinados no eran adecuados para responder de manera urgente o eficiente a una pandemia, según los funcionarios de salud.

Foto: Reuters

Los ensayos compitieron entre sí por los voluntarios de estudio, lo que ralentizó la investigación, dice Janet Woodcock, ahora comisionada interina de la FDA, quien supervisó el desarrollo de medicamentos para la Operación Warp Speed durante la administración Trump.

Además, de los 2.895 grupos de ensayos clínicos lanzados a nivel mundial hasta noviembre, solo el 5% fueron lo suficientemente rigurosos como para producir datos que alterarían las prácticas de tratamiento, según un análisis coescrito por el Dr. Woodcock en febrero.

“La gente publicaría teorías o ensayos muy pequeños, y serían engañosos”, dice el Dr. Woodcock. “No pudimos generar evidencia que podríamos haber desarrollado si tuviéramos un enfoque más organizado”.

Los ensayos estadounidenses a menudo requieren mucho trabajo y tiempo, lo que requiere que los médicos recopilen una gran cantidad de datos de los pacientes. Los científicos de la Universidad de Oxford llevaron a cabo un ensayo más simple y pragmático. El estudio, llamado Recovery, prescindió de algunas características de los ensayos clínicos modernos, como comparar medicamentos con placebos y realizar abundantes análisis de sangre para medir los efectos secundarios.

Los investigadores inscribieron rápidamente a miles de voluntarios. A cada uno se le dio uno de los candidatos a fármaco para que lo probaran. Los investigadores midieron si un agente funcionaba centrándose en una única métrica: si un fármaco reducía el riesgo de muerte en comparación con el tratamiento estándar.

Foto: Patricio Fuentes

El estudio Recovery, que ha examinado al menos 12 fármacos hasta ahora, encontró el más eficaz de todos los tratamientos de Covid-19 para pacientes hospitalizados hasta la fecha, la dexametasona, que redujo en un tercio el riesgo de muerte en pacientes con ventiladores. Los científicos de Oxford informaron los resultados en junio de 2020, menos de tres meses después de que comenzaron a evaluarlo.

Los investigadores de Recovery “pudieron obtener una serie de respuestas importantes mucho más rápido que EE.UU., que tiene seis veces la capacidad y mucho más dinero”, dice Robert Califf, excomisionado de la FDA y ahora jefe de política y estrategia clínica en Alphabet, Verily Life Sciences y Google Health. El sistema nacional de salud centralizado del Reino Unido también facilitó la coordinación de las prioridades de investigación en los hospitales, dice.

Cuando los Institutos Nacionales de Salud lanzaron múltiples ensayos para probar medicamentos contra Covid-19, la dependencia habitual de la agencia de los centros médicos académicos de élite resultó ser otro cuello de botella. Las tasas de infección a menudo eran más altas en los hospitales comunitarios privados o públicos que con frecuencia no estaban capacitados para realizar ensayos clínicos, lo que provocaba retrasos, dice el Dr. Woodcock, quien ayudó a organizar los estudios de los NIH.

“Tuvimos a decenas de miles de personas hospitalizadas en todo el país que no se estaban matriculando en estudios”, dice.

El NIH finalmente comenzó a trabajar para establecer hospitales comunitarios para realizar ensayos, pero “hacerlo antes probablemente podría habernos permitido inscripciones más rápidas”, dice Cliff Lane, subdirector de investigación clínica y proyectos especiales en el NIAID.

Mal equipado

En noviembre pasado, la FDA autorizó los primeros medicamentos diseñados específicamente para atacar Covid-19 en personas que no fueron hospitalizadas según los resultados preliminares de los ensayos. Estos anticuerpos monoclonales se inspiraron en los anticuerpos naturales que las personas producen para combatir el nuevo coronavirus.

Investigadores de empresas como Regeneron y Eli Lilly & Co. desarrollaron estas terapias con anticuerpos monoclonales en menos de un año, en comparación con la década o más que normalmente se tarda en comercializar un medicamento. El trabajo fue acelerado por investigaciones anteriores de Regeneron y otros para desarrollar anticuerpos para el virus Mers. Los nuevos medicamentos funcionaron bien en los primeros pacientes con Covid-19, reduciendo el riesgo de hospitalización o muerte en un 70% en los ensayos.

Oficina de la farmacéutica Regeneron. Foto: Reuters

Sin embargo, de los casi un millón de dosis enviadas a hospitales y clínicas desde noviembre hasta principios de mayo, solo el 49% fueron utilizadas por los pacientes durante el período.

Un factor en su uso limitado fue el hecho de que los paneles influyentes que emiten las pautas de tratamiento de Covid-19 se negaron a respaldarlas antes de que estuvieran disponibles los datos completos de los ensayos clínicos. Los NIH y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de EE.UU. no recomendaron usar los medicamentos hasta febrero y marzo, respectivamente, después de que Lilly proporcionara los resultados de un estudio de fase 3.

Adarsh Bhimraj, especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica Cleveland y autor principal de las pautas de la IDSA, dijo que las autorizaciones iniciales de la FDA se basaron en datos de Fase 2 con un pequeño número de pacientes, lo que dificulta determinar qué tan efectivos eran los medicamentos contra los placebos.

Los hospitales tardaron en adoptar los medicamentos porque requerían infusiones intravenosas que tardaron hasta una hora en completarse, seguidas de una hora de control de los efectos secundarios. Muchas clínicas de infusión se enfrentaron al riesgo de que los pacientes con Covid-19 transmitieran el virus a otras personas con sistemas inmunitarios debilitados que recibían tratamiento por cáncer u otras enfermedades.

Cuando los pacientes gravemente enfermos de Covid-19 comenzaron a inundar sus salas, el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio instaló un centro de infusión improvisado en un pequeño auditorio para administrar anticuerpos monoclonales a las personas con casos confirmados, antes de que empeoraran.

El hospital trató a 1.469 pacientes con los medicamentos hasta principios de julio, y hasta 30 personas al día en el peak, dice Jonathan Parsons, neumólogo y vicepresidente ejecutivo de operaciones clínicas del departamento de medicina interna de Wexner.

De los pacientes tratados hasta ahora, el 4,8% ha sido hospitalizado, en comparación con un estimado del 8% al 9% para pacientes similares no infundidos con el fármaco, dice.

De cara al futuro, la mejor solución sería un antiviral que se pueda tomar en forma de píldora al inicio de la enfermedad, dicen los médicos.

Encontrar tratamientos altamente efectivos con efectos secundarios tolerables probablemente lleve años y requiera más coordinación entre el gobierno, las universidades y la industria, similar a la campaña para encontrar medicamentos contra el VIH en las décadas de 1980 y 1990, dice Carl Dieffenbach, director de la división de sida del NIAID.

“Necesitamos pasar de la fase de emergencia a un período en el que podamos tener un apoyo sostenido para el desarrollo de medicamentos”, dice. “Porque esto o algo más va a volver, y si no aprendemos la lección esta vez, que Dios nos ayude”.

OPCIONES ACTUALES DE TRATAMIENTO

Estos son los medicamentos aprobados o recomendados en EE.UU. para pacientes con Covid-19 incluyen: