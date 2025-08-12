Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue asesinado. El 7 de junio de 2025, encabezaba un acto público en Bogotá cuando le dispararon varias veces. Se mantuvo en estado crítico los últimos dos meses, hasta que su familia comunicó que el pasado 11 de agosto a las 1:56 de la madrugada, falleció en la clínica.

Hasta ahora, hay seis personas detenidas, entre ellas, un menor de edad que habría sido el autor del ataque. Pero también está Elder José Arteaga Hernández , alias “Chipi” o “Costeño” , quien es acusado de ser el “cerebro” detrás del ataque contra Uribe Turbay.

De acuerdo a las autoridades, este hombre es el principal sospechoso de la investigación: es un delincuente, líder de una célula criminal que habría sido contratada para ejecutar al político colombiano.

Esto es todo lo que se sabe sobre él, hasta el momento.

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay. Foto: REUTERS.

Quién es “Chipi”, el principal sospechoso del ataque contra Miguel Uribe Turbay

“Chipi” fue la “cabeza” de la operación, aseguró el general de la Policía Nacional colombiana, Carlos Fernando Triana, a BBC Mundo. Se trata de un criminal que tiene un historial delictivo de más de 20 años y que habría trazado cada paso del macabro plan para asesinar a Uribe Turbay.

“Este criminal, que habría recibido hasta 1.000 millones de pesos (unos 240 millones de pesos chilenos) para articular la red de sicarios y coordinar cada detalle del ataque, ya está en manos de la justicia” , declaró Pedro Sánchez, ministro de Defensa colombiano.

A “Chipi” lo conocían desde la década del 2000 en Colombia. Incluso, estuvo en prisión al menos una vez. En sus antecedentes, están plasmados varios delitos, como robos, extorsión, violencia y lesiones.

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay. Foto: Policía de Colombia.

De acuerdo a la policía colombiana, el criminal “es una persona líder”, capaz de organizar trabajos delictivos de gran nivel. Para el atentado contra Uribe Turbay, instruyó a un grupo de personas que, estiman, pueden ser entre ocho y 10.

Pero, ¿quién contrató a “El Chipi” para asesinar al político colombiano? Las autoridades todavía no saben quién es el autor intelectual ni los motivos que tuvo para contratar al criminal y sus “servicios”.

Hasta ahora, han detenido a Katerine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, una joven de 19 años que habría entregado el arma al adolescente y William Fernando González Cruz, alias “El Viejo” o “El Hermano”, quien ayudó a planear el ataque.

También están arrestados Carlos Eduardo Mora González, quien habría manejado el vehículo de escape el día del atentado, y Cristian Camilo González Ardila, quien tenía el rol de garantizar la huida del perpetrador del crimen.