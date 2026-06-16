Adulta mayor provocó grave accidente al irrumpir con un scooter a una carrera de ciclistas
Al menos cinco competidores resultaron heridos producto de la caída.
Durante la etapa final del Saarland Trofeo Junior realizada en Alemania, una adulta mayor provocó un aparatoso accidente al ingresar de manera repentina a la pista donde los ciclistas justo avanzaban a gran velocidad.
El incidente ocurrió el pasado 14 de junio en el transcurso de una prueba.
Las imágenes del accidente se han viralizado a través de redes sociales, y generaron reacciones por lo inusual del hecho y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del evento.
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