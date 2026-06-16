Adulta mayor provocó grave accidente al irrumpir con un scooter a una carrera de ciclistas

Durante la etapa final del Saarland Trofeo Junior realizada en Alemania, una adulta mayor provocó un aparatoso accidente al ingresar de manera repentina a la pista donde los ciclistas justo avanzaban a gran velocidad.

El incidente ocurrió el pasado 14 de junio en el transcurso de una prueba.

Las imágenes del accidente se han viralizado a través de redes sociales, y generaron reacciones por lo inusual del hecho y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del evento.