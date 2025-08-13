¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas
Las llamadas comerciales tendrán el prefijo 600 para llamadas solicitadas y 809 para las no deseadas, y si las empresas no cumplen con las normativas, podrían ser sancionadas con una amonestación o multas que va desde las 5 a 5 mil UTM.
Esta normativa había sido anunciada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) en marzo de este año, norma que establecía un plazo de seis meses desde su publicación en el Diario Oficial.
La entidad explicaba que con esto también se podrán distinguir de llamadas fraudulentas o engañosas.
