Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Mundo
Donald Trump
Guerra en Ucrania
Venezuela
China
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Money Talks
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Medioambiente
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Cultura y Entretención
Culto
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
Daniel Sauer habla de su paso por Capitán Yáver
El ingeniero de 47 años, socio de Factop y la corredora STF, relata su paso por Capitán Yáber y la relación que tuvo con Daniel Jadue y Manuel Monsalve mientras estuvo en el penal.
Por
Pablo Gándara
26 OCTUBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Daniel Sauer
Capitán Yáver
Jadue
Monsalve
Caso Factop
Hermosilla
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 25 min
Familia de concejala María Ignacia González critica rol de la PDI y la Fiscalía a más de cuatro meses de su desaparición
hace 26 min
Enciende las alarmas: Alexis Sánchez se lesiona y complica al Sevilla
hace 39 min
Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles
hace 39 min
Investigan presunto homicidio frustrado en Panguipulli: víctimas fueron detenidas por tráfico de drogas
hace 44 min
Capitán, figura y héroe: Guillermo Maripán sella la remontada del Torino con un golazo en el último minuto
hace 48 min
Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre
Servicios
Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles
Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre
A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming
A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona por TV y streaming
Chile
Familia de concejala María Ignacia González critica rol de la PDI y la Fiscalía a más de cuatro meses de su desaparición
Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles
Investigan presunto homicidio frustrado en Panguipulli: víctimas fueron detenidas por tráfico de drogas
Negocios
El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026
Cuentas de la luz: Generadoras ceden, Transelec acepta y rebaja tarifaria en enero será del orden de los US$ 250 millones
No sólo devolverá US$ 135 millones: el castigo para Transelec podría superar los US$ 600 millones
Tendencias
Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer
Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas
El Deportivo
Enciende las alarmas: Alexis Sánchez se lesiona y complica al Sevilla
Capitán, figura y héroe: Guillermo Maripán sella la remontada del Torino con un golazo en el último minuto
Su deber cívico como chileno: Fernando Zampedri es designado como vocal de mesa para las elecciones de noviembre
Finde
Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre
Cultura y entretención
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”
Lo que pasa, lo que queda
Mundo
Detienen a dos sospechosos por millonario robo de joyas en el Museo del Louvre
Vanessa Springora, escritora: “Hoy estamos asistiendo al avance de ese pensamiento racista, sexista y homófobo que alimentó el fascismo durante el período de entreguerras”
Elecciones legislativas en Argentina: El liderazgo de Javier Milei puesto a prueba
Paula
Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80
Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.