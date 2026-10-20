SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    De disculpa en disculpa: La polémica que complica a Iván Poduje

    El ministro de Vivienda está en el centro de las críticas tras sus dichos sobre Javier Milei y el Congreso. Y aunque ya pidió disculpas, la tensión con Chile Vamos continúa. Acá te lo contamos.

    Por 
    Helen Mora
     
    Pablo Gándara
    Más sobre:ActualidadDisculpas PodujePolémica PodujeMilei

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sin Palacios ni Alarcón: Boca Juniors remonta en Brasil ante Vasco da Gama y alcanza la final de la Copa Sudamericana

    Brasil califica de “inaceptable intento de injerencia” las dudas de Milei sobre su sistema electoral

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias

    Pese a decisión del Mineduc: las comunas que mantendrán suspensión de clases este miércoles por el sistema frontal

    Declaran alerta roja en Arauco por riesgo de remociones en masa: evacuan a 152 familias de Villa El Mirador

    “A mí me sorprende”: Alcaldesa de Las Condes cuestiona al gobierno por retorno a clases en medio de alerta roja por lluvias

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. AEK Atenas en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. AEK Atenas en TV y streaming

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias
    Chile

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias

    Pese a decisión del Mineduc: las comunas que mantendrán suspensión de clases este miércoles por el sistema frontal

    Declaran alerta roja en Arauco por riesgo de remociones en masa: evacuan a 152 familias de Villa El Mirador

    MK4: la discusión que generó la participación de las AFP en el ahorro voluntario para la vivienda
    Negocios

    MK4: la discusión que generó la participación de las AFP en el ahorro voluntario para la vivienda

    Desde el crecimiento hasta el “amor a la patria”: Richard Von Appen difunde programa para competir por la CPC

    Producción de cobre: yacimientos caen 11% en promedio a septiembre, tras menor ley de mineral y efectos climáticos

    El inicio del peak de la lluvia se adelanta en Santiago: qué podría pasar en la etapa más intensa
    Tendencias

    El inicio del peak de la lluvia se adelanta en Santiago: qué podría pasar en la etapa más intensa

    Hoy será el día más complejo del sistema frontal: a qué hora comienza y qué efectos podría dejar

    A qué edad comenzamos a perder fuerza, según un estudio que duró casi 50 años

    Sin Palacios ni Alarcón: Boca Juniors remonta en Brasil ante Vasco da Gama y alcanza la final de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    Sin Palacios ni Alarcón: Boca Juniors remonta en Brasil ante Vasco da Gama y alcanza la final de la Copa Sudamericana

    Con recorridos de hasta 160 kilómetros: Endurance Trail reunió a más de mil competidores

    El optimismo de Hansi Flick pese a la caída del Barcelona en París: “La Champions no se gana en octubre”

    La física del Tesla Roadster: cómo se pega al suelo y por qué puede avanzar boca abajo
    Tecnología

    La física del Tesla Roadster: cómo se pega al suelo y por qué puede avanzar boca abajo

    La IA está pasando de “saber” a “hacer”

    Red Hat Summit: Connect 2026 llega a Santiago con foco en IA y soberanía digital

    El comediante Claudio Michaux lleva su show Isabel al Teatro Nescafé de las Artes: un espectáculo cruzado por el duelo
    Cultura y entretención

    El comediante Claudio Michaux lleva su show Isabel al Teatro Nescafé de las Artes: un espectáculo cruzado por el duelo

    Paul Bettany y la serie VisionQuest: “Me ha resultado conmovedor comprender lo que Visión significa para los fanáticos”

    José Luís Peixoto, autor portugués: “La literatura siempre es política, pero no necesita de ser siempre panfletaria”

    Brasil califica de “inaceptable intento de injerencia” las dudas de Milei sobre su sistema electoral
    Mundo

    Brasil califica de “inaceptable intento de injerencia” las dudas de Milei sobre su sistema electoral

    El temor en EE.UU. a un efecto contagio de la crisis en Francia

    Zelensky dice que el enviado de EE.UU. viaja el miércoles a Rusia para lograr una reunión “trilateral” de líderes

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato
    Paula

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía

    Cáncer de mama: la otra cara de la quimioterapia