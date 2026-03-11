Desde la Redacción: cómo Gabriel Boric termina su mandato y de qué forma José Antonio Kast inicia el suyo
Revisa en el programa de streaming de La Tercera el completo análisis de Tatiana Klima, socia directora de Criteria Comunicaciones, y de Patricio Fernández, director de Espacio Público, sobre los cambios del Presidente Gabriel Boric en sus cuatro años en el poder. En este capítulo, además, el director ejecutivo de IdeaPaís, Cristián Stewart, abordó los principales desafíos del aún presidente electo, José Antonio Kast, y las razones detrás de su renuncia al Partido Republicano.
