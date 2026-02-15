SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Drones con altavoz: así advierten a bañistas imprudentes en La Serena

    Una nueva medida de seguridad contra los accidentes fatales en la playa adoptaron desde la Municipalidad de La Serena, utilizando un drone con alta voz que advierte a los bañistas en zonas de peligro.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Ante el aviso de marejadas en La Serena, la administración aumentó las medidas de seguridad contra los bañistas irresponsables que avanzan hasta las zonas de peligros en la playa.

    Así fue que comunicó el municipio en sus redes sociales el uso de un dron con altavoz que emité una alerta a quienes se encuentren bañando en zonas no permitidas.

    En el registro que difundieron, se muestra la insistencia del drone para lograr que los bañistas vuelvan a la orilla y sigan las instrucciones de los salvavidas para evitar accidentes. “Hey tú, piensa en tu vida y no te metas más adentro en el mar”, se escucha por altavoz.

    Según cifras del municipio, a la fecha se han realizado 297 asistencias en el mar, 51 rescates en riesgo vital y 6.827 acciones preventivas.

    Más sobre:La SerenaMarejadasDroneSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Este es el video creado con IA que simula pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt y abre debate en Hollywood

    Darío Osorio se luce en la goleada del Midtjylland

    Más de 45 muertos dejan nuevos ataques armados contra aldeas en Nigeria

    Alcalde de La Calera fue suspendido por 30 días tras uso de maquinaria municipal en su casa

    Senapred confirma dos lesionados por incendio forestal en Vichuquén

    Homenajes en Valparaíso y Biobío marcan conmemoración del Día Nacional del Brigadista

    Servicios

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Alcalde de La Calera fue suspendido por 30 días tras uso de maquinaria municipal en su casa
    Chile

    Alcalde de La Calera fue suspendido por 30 días tras uso de maquinaria municipal en su casa

    Senapred confirma dos lesionados por incendio forestal en Vichuquén

    Homenajes en Valparaíso y Biobío marcan conmemoración del Día Nacional del Brigadista

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026
    Negocios

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026

    Elizalde defiende gestión fiscal del gobierno y destaca que deuda pública “no aumentó respecto del año pasado”

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor
    Tendencias

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Se aferra al cupo de Lucky Loser: Tomás Barrios cae en la qualy, pero aguarda por una chance en el ATP de Río de Janeiro
    El Deportivo

    Se aferra al cupo de Lucky Loser: Tomás Barrios cae en la qualy, pero aguarda por una chance en el ATP de Río de Janeiro

    Darío Osorio se luce en la goleada del Midtjylland

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Mallorca en un duelo crucial por los puestos de Champions League

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo
    Cultura y entretención

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    La académica que llevó a Bad Bunny a la universidad: “Muchos vieron su show como una amenaza a la cultura de EE.UU.”

    Más de 45 muertos dejan nuevos ataques armados contra aldeas en Nigeria
    Mundo

    Más de 45 muertos dejan nuevos ataques armados contra aldeas en Nigeria

    Ucrania reivindica ataque con drones a terminal petrolera en el sur de Rusia

    Trump asegura que su Junta de la Paz ya ha recaudado más de 5.000 millones de dólares para reconstruir Gaza

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York