Drones con altavoz: así advierten a bañistas imprudentes en La Serena

Ante el aviso de marejadas en La Serena, la administración aumentó las medidas de seguridad contra los bañistas irresponsables que avanzan hasta las zonas de peligros en la playa.

Así fue que comunicó el municipio en sus redes sociales el uso de un dron con altavoz que emité una alerta a quienes se encuentren bañando en zonas no permitidas.

En el registro que difundieron, se muestra la insistencia del drone para lograr que los bañistas vuelvan a la orilla y sigan las instrucciones de los salvavidas para evitar accidentes. “Hey tú, piensa en tu vida y no te metas más adentro en el mar”, se escucha por altavoz.

Según cifras del municipio, a la fecha se han realizado 297 asistencias en el mar, 51 rescates en riesgo vital y 6.827 acciones preventivas.