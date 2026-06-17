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    “Extranjeros en su propia selección”: los jugadores del mundial que no defienden a su país de nacimiento

    Un récord histórico de 289 futbolistas, el 23,2% del total, no representa al país donde nació en la Copa del Mundo, evidenciando el impacto de la migración y la doble nacionalidad en el fútbol moderno. Selecciones como Curazao, Marruecos y Argelia destacan por tener una alta proporción de jugadores nacidos en el exterior, a diferencia de equipos como Brasil o Colombia, que presentan planteles nativos.

    Por 
    Lucas Mujica y Rodrigo Bacigalupe
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