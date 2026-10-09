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    Los dramáticos videos que deja el potente terremoto que afectó a Panamá

    Un potente sismo de magnitud preliminar entre 7.5 a 8.0 sacudió a Panamá, generando momentos de pánico y la evacuación preventiva de la población de los lugares de riesgo.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:ActualidadTerremoto en PanamáVideos del terremoto en PanamáCuánto fue el terremoto de Panamá

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