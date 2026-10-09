Inicio
Política
Nacional
Negocios
Tecnología
El Deportivo
Mundo
Videos
Lo Último
Club La Tercera
Papel Digital
Opens in new window
LT Educa
CERRAR
SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
LT Educa
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
Horizontes
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
Club La Tercera
Corporativas
Universidades
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
Opens in new window
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Comercial
Contacto Comercial
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Sucursal Virtual
Opens in new window
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
60% OFF
SUSCRÍBETE 60% OFF
INGRESAR
Videos
Los dramáticos videos que deja el potente terremoto que afectó a Panamá
Un potente sismo de magnitud preliminar entre 7.5 a 8.0 sacudió a Panamá, generando momentos de pánico y la evacuación preventiva de la población de los lugares de riesgo.
Por
Pablo Gándara
9 OCTUBRE 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Actualidad
Terremoto en Panamá
Videos del terremoto en Panamá
Cuánto fue el terremoto de Panamá
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 24 min
Senapred oficia a 10 municipios de la RM realizar comités comunales de emergencia ante pronóstico de lluvias
hace 27 min
Juan Monckeberg, la gran sorpresa del Abierto de Chile: “Quiero seguir el camino de Mito Pereira y Cristóbal del Solar”
hace 29 min
El tiempo pasa: la liga chilena es la tercera más vieja de Sudamérica
hace 37 min
Jorge Uauy, candidato a la ANFP: “No se puede separar la gestión de Milad con la de Yunge; es una fórmula agotada, que no resultó”
hace 39 min
Buque petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras impacto de proyectil: Irán lo atribuye al choque con una mina
hace 47 min
La responsabilidad fiscal y la eficiencia social
Servicios
Hasta 29 milímetros de lluvia: pronostican precipitaciones entre Coquimbo y Maule para este lunes
Pronostican tormentas eléctricas desde este domingo en ocho regiones: se registrarían granizadas y fuertes vientos
Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Villarreal en TV y streaming
Dónde y a qué hora ver a Toronto vs. Montreal por la MLS
Chile
Senapred oficia a 10 municipios de la RM realizar comités comunales de emergencia ante pronóstico de lluvias
Prisión preventiva para presunto líder de banda dedicada al cambiazo de tarjetas bancarias en Iquique y Alto Hospicio
Prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre apuñalado en Chillán
Negocios
Una cordillera, oportunidades compartidas
MK4: Desenredar para empezar a tejer
La otra cara del desempleo: una pobreza que se resiste
Tendencias
Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal
Estos son los trastornos que están relacionados con un envejecimiento cerebral más rápido, según un estudio
Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes
El Deportivo
Juan Monckeberg, la gran sorpresa del Abierto de Chile: “Quiero seguir el camino de Mito Pereira y Cristóbal del Solar”
El tiempo pasa: la liga chilena es la tercera más vieja de Sudamérica
Jorge Uauy, candidato a la ANFP: “No se puede separar la gestión de Milad con la de Yunge; es una fórmula agotada, que no resultó”
Tecnología
Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia
Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop
AirPods 5 en Chile: qué ofrecen y por qué conviene pagar $20.000 más
Cultura y entretención
Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”
Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz
Varinia Brodsky y su salida del Museo de Bellas Artes: “Para cierto sector más conservador, yo era una figura incómoda”
Mundo
Buque petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras impacto de proyectil: Irán lo atribuye al choque con una mina
Al menos 12 muertos deja ataque de hutíes contra aeropuerto en la capital de Arabia Saudita
Venezuela ofrece ayuda a Chile tras aluvión en Las Condes: “Seguimos de cerca su evolución y reiteramos nuestra disposición”
Paula
Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”
Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?
El cortisol ¿es un enemigo?
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.