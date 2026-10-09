Ballerinas: el clásico que vuelve a conquistar la moda

Durante años las ballerinas fueron cosa de niñas. Todas recordamos esos zapatos de correa y hebilla pequeña que estaban por todas partes, en cada acto escolar y en cada foto de cumpleaños. Ya no son un recuerdo de infancia: son la tendencia actual.

Hoy vuelven a Tricot con más fuerza, y hay una para cada gusto: variedad de diseños y colores, y todas a $7.990. Lo que antes se elegía por comodidad es ahora el complemento que termina de armar un buen outfit.

Por qué las ballerinas mandan ahora

El regreso se anunció primero en las pasarelas. Las grandes casas de moda volvieron a poner el calzado plano al centro de sus colecciones, y Chanel, que nunca lo abandonó, vio cómo el mundo volvía a mirarlo. Detrás hay un cambio cultural más profundo: tras años de zapatillas voluminosas y plataformas, todo cambió. La ballerina no es nostalgia, es la respuesta a una vida que exige moverse sin renunciar a verse bien. Esa es la elegancia sin esfuerzo que tanto admiramos de otros: parecer que nada costó, aunque todo estaba pensado.

El diseño que hace la diferencia

Un zapato plano tiene poca superficie, y por eso cada detalle pesa el doble. La colección de Tricot lo entendió y juega con texturas, terminaciones y detalles gráficos: tachas, encajes, cintas, tejidos, charol y terciopelo. Son 24 modelos, ideales para poder combinar con diferentes looks.

Y aquí está el giro: todo esto cuesta $7.990.

Cómo llevarlas: tres claves de estilismo

Su mayor virtud es que se adaptan a casi cualquier armario.

Urbano y estilizado. Ballerinas con jeans rectos o de tiro ancho. El contraste entre el denim relajado y un calzado delicado alarga la pierna y da a la tenida un aire casual con intención.

Moda estructurada. Ballerinas con pantalón de sastre o blazer de corte amplio. La suavidad del zapato equilibra la rigidez de la prenda y resuelve la oficina sin ser demasiado elegante.

Femenino y sutil. Ballerinas con faldas midi o vestidos de corte fluido. Aquí el calzado completa un movimiento que ya existe en la prenda: ligereza sobre ligereza.

Un recorrido por la colección

Para quien busca la base que combina con todo, están la básica en tono piel, la negra y la de charol, tres clásicos que funcionan tanto para la oficina como el fin de semana. Si el zapato tiene que ser el protagonista del look, las de correa en rojo o con animal print, la de terciopelo con tachas y la dorada metálica aportan carácter y un toque más rockero.

El lado más femenino lo ponen las de encaje, las caladas, las con ojalillos y las estilo corsé, con terminaciones que se leen como joya. Y para jugar con el color están las tejidas en fucsia, mostaza o negro, y las versiones con cinta en beige y café, que suman textura sin recargar.

Todas comparten lo esencial: silueta vigente, diseño cuidado y un precio que no obliga a elegir entre tendencia y bolsillo.