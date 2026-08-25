Joaquín Niemann y la paradoja de la victoria: la mente detrás del mejor golfista chileno

La manera en que funciona la mente de Joaquín Niemann es la verdadera razón de su éxito. El 2025 fue un año de ensueño para él, pues consiguió cinco títulos internacionales en cuatro continentes distintos: un logro al alcance de muy pocos. Un dominio de esas dimensiones altera la percepción de cualquiera, complicando la gestión de las expectativas de triunfos de cara al futuro. Mientras los aficionados evalúan las métricas de rendimiento y las estadísticas generales en las distintas casas de apuestas en USA , el deportista debe lidiar con la carga mental de ser considerado el rival a vencer por sus propios pares del circuito profesional.

Pero esto no es todo a lo que Joaquín se ha enfrentado. Conocemos de sobra los problemas administrativos a los que se ha enfrentado el circuito LIV Golf para operar; sin embargo, estas barreras no mermaron el posicionamiento de Niemann en la escena global. Por citar un ejemplo, en 2024 no tuvo su mejor año en LIV, lo que técnicamente lo dejaba fuera de los torneos Major; sin embargo, buscó alternativas , trazó un calendario alternativo y, al final, hizo que fuera imposible que no le dieran una invitación, una muestra del coraje y determinación que lo han llevado al plano mundial.

De acuerdo con MyTopSportsbooks , referencia dentro del mundo deportivo, la gran exigencia que existe actualmente sobre los atletas les demanda desarrollar estructuras de contención psicológica para mantener el nivel competitivo durante las giras extenuantes. Hablaremos de algunos pasajes muy puntuales en la carrera de Niemann que nos permitirán entender de mejor forma su grandeza.

El peso numérico de la gloria: Cómo la temporada perfecta altera la mente del competidor

No sé si somos conscientes de lo que JoaKing logró en 2025. Levantar cinco trofeos en cuatro continentes distintos durante la misma temporada fijó un estándar estadístico muy elevado. De hecho, esa racha de triunfos le valió ser elegido el MVP de la temporada por votación directa de sus compañeros de circuito, un reconocimiento de gran relevancia si consideramos que le fue otorgado por sus mismos rivales. Cuando un atleta se acostumbra a ganar, se suele generar una ilusión de norma y estos triunfos dejan de ser vistos como el premio al trabajo para transformarse en una obligación rutinaria. Esto, a la larga, es un peso insostenible para cualquiera.

La manera en la que el Prodigio de Talagante ha lidiado con esto es desactivar la obsesión por el resultado y enfocarse en la ejecución del tiro siguiente. Un protocolo mental 100% enfocado en las métricas del proceso, en el paso a paso. Dejó de evaluar el rendimiento con base en los trofeos acumulados y se centró en la calidad de los impactos con una visión unitaria de los mismos. Así, recuperó el goce por la competencia contra sí mismo por encima de la obligación de ganar. Si analizas su perfil en OWGD, queda de manifiesto que logró sostener una soltura técnica en sus tiros, manteniendo una estabilidad emocional en el campo.

Niemann celebrando una de sus tantas victorias como profesional. (Imagen: X / GolfDigest)

Competir contra el bloqueo: La travesía por torneos internacionales hacia los Masters

Cuando Joaquín se incorporó al circuito LIV Golf, sabía que enfrentaría limitaciones administrativas severas ante el ranking mundial por el conflicto entre ambos organismos y que esto podría dejarlo fuera de los torneos Masters, en los que, por supuesto, quería participar por ser los de mayor prestigio a nivel mundial.

La salida fácil era enfrascarse en una serie de quejas mediáticas, o bien, aceptar la pérdida y renunciar a participar en dichos torneos. Muchos compañeros tomaron ese camino, pero para nuestro compatriota esta no era la solución. En su lugar, optó por diseñar un itinerario personalizado que le permitiera cumplir con sus compromisos en el Liv Tour, pero que también le permitiera competir en el DP World Tour de Australia, así como en el Asian Tour. ¿El resultado? Conquistó el título en Australia y tuvo resultados extraordinarios en Asia, lo que le permitió sumar puntos oficiales válidos para el ránking tradicional. Esto obligó a las instituciones tradicionales a ceder, permitiéndole recibir invitaciones para los torneos tradicionales.

Joaquín es, sin duda, el mejor deportista chileno en la actualidad. (Imagen: X / TeamChile_COCH)

Ante esta estrategia y considerando los resultados obtenidos, Niemann logró generar una presión deportiva que fue mucho más determinante que cualquier presión mediática que hubiera logrado si se hubiera enfrascado en una guerra de declaraciones. Al final, Chile contó con representación en el Masters de Augusta, el torneo de mayor reputación a nivel mundial.

Caída, sanción y la filosofía sin supuestos: El aprendizaje en el US Open

Durante el US Open 2026 se vivió un suceso de máxima tensión que pone de manifiesto la mentalidad de Joaco. En el hoyo 6 de la ronda uno, realizó dos salidas consecutivas fuera de los límites del campo y, por si estos errores no fueran suficientes, en un tiro de aproximación al green quedó sumamente corto. Esto le provocó una gran frustración y su reacción fue aventar su palo al suelo. Los organizadores del torneo consideraron esto como una falta grave y lo penalizaron con dos golpes adicionales. El resultado fue un catastrófico séptuple bogey en el hoyo par 4, provocando que su total del día se disparara a 78.

Parecía que todo estaba perdido, pero regresó en la ronda dos para firmar un flamante 65 (-5), lo que le permitió superar el corte del torneo. Las rondas 3 y 4 fueron muy buenas también, por lo que al final, terminó la competición en la séptima posición, a solo 5 golpes del campeón Wyndham Clark.

Tras la competición, un reportero lo abordó con el clásico “¿te imaginas qué hubiera pasado?” en referencia a ese hoyo inicial, quizá esperando una respuesta emotiva o al menos polémica, pero esta fue la oportunidad perfecta para que Niemann mostrara su mentalidad. Lejos de engancharse con la pregunta, contestó con un dicho tradicional: “Si mi abuela tuviera ruedas, sería automóvil”, cerrando así de tajo cualquier posibilidad de debate sobre el pasado. Más allá de lo curioso de la declaración, esta fue un manifiesto de su madurez emocional, pues lo hecho, hecho está, y para él no tiene sentido enfocarse en el pasado cuando la verdadera historia del día fue su impactante remontada.