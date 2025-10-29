“Me someto a la institucionalidad”: Juez Ulloa tras aprobación de acusación constitucional en su contra

Con 141 votos a favor, el voto en contra de María Luisa Cordero y las abstenciones de José Miguel Castro y Sergio Bobadilla, se aprobó la acusación contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, ante los cuestionamientos por sus contactos con Luis Hermosilla.

Al salir del Congreso, Ulloa se refirió a la decisión de la Cámara en su contra: “Me someto a la institucionalidad. Lo importante es el resultado y hay que ir al Senado”, afirmó.