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    “Mi momento: decisiones que marcan”, el nuevo videopodcast de La Tercera y Banco Santander

    En 12 capítulos, este programa seguirá las historias detrás de los puntos de inflexión en las trayectorias de distintas personalidades del deporte, la cultura, la educación y los negocios. El primer episodio, que se estrena mañana, tendrá como invitadas a Manuela Urroz y Francisca Tala, integrantes de “Las Diablas”, la selección chilena femenina de hockey sobre césped.

     

    Hay momentos que no siempre se ven. No son públicos ni están en los grandes titulares, pero definen el desenlace de una historia. Son esas decisiones que se toman en silencio, que cuestan y que, en medio de la duda o la urgencia, marcan un antes y un después para sus protagonistas.

    Ahí es donde nace “Mi momento: decisiones que marcan”, el nuevo videopodcast realizado por La Tercera junto a Banco Santander, conducido por Polo Ramírez, que pone el foco en esos instantes de reflexión personales y profesionales que difícilmente llegan al registro público.

    En 12 capítulos, el espacio contará con conversaciones en profundidad con distintas figuras del deporte, la cultura, la educación y el mundo de los negocios, unidos por una misma pregunta: identificar ese momento en que todo pudo haber sido distinto. Más que hablar solo sobre logros, el espacio se enfocará en las reflexiones, las dudas y las definiciones que moldearon sus trayectorias.

    Decidir cuando no hay certezas

    El primer capítulo tendrá como invitadas a Manuela Urroz y Francisca Tala, referentes de la selección chilena de hockey césped, Las Diablas, justo en un momento en que el deporte femenino en Chile ha logrado mayor visibilidad, pero todavía enfrenta desafíos.

    La conversación no toca solo los resultados, sino lo que ocurre fuera de la cancha: cómo se construye una carrera en un entorno cada vez más exigente, y cómo se toman decisiones cuando no hay garantías absolutas.

    Algunos de los temas del capítulo serán la relación entre identidad personal y desempeño, el peso de las expectativas propias y externas, los momentos en que detenerse es una opción válida, y el rol de las redes de apoyo en entornos y situaciones de alta exigencia.

    “Mi momento” tiene una pregunta que cruza cada episodio: ¿qué significa decidir cuando no hay certezas, y cómo esas decisiones configuran nuestro propio camino?

    Puedes seguir “Mi momento” todos los jueves a través del sitio web de La Tercera.

    Más sobre:Presentado por SantanderMi momentoPodcastDeporteDiablas

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