VIDEO: Lluvia y granizos afectan a diversas comunas en la región Metropolitana

A través de redes sociales, usuarios han compartido imágenes que dan cuenta de la intensidad del sistema frontal que azota a la capital.

Además de Maipú, Puente Alto y San Bernardo -como muestran los registros-, las comunas de Pudahuel, San Miguel, Quilicura, Curacaví, La Pintana y Melipilla también han sido afectadas por la caída de granizos.