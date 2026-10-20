VIDEO: Lluvia y granizos afectan a diversas comunas en la región Metropolitana
Tal como indicaban los pronósticos, durate la tarde de este martes se han. reportado intensas lluvias y caída de granizos en la Región Metropolitana.
A través de redes sociales, usuarios han compartido imágenes que dan cuenta de la intensidad del sistema frontal que azota a la capital.
Además de Maipú, Puente Alto y San Bernardo -como muestran los registros-, las comunas de Pudahuel, San Miguel, Quilicura, Curacaví, La Pintana y Melipilla también han sido afectadas por la caída de granizos.
Sin embargo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó en horas de esta tarde que declaró Alerta Roja en toda la región.
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