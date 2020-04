Nathalie Emmanuel: “Esta serie es una manera divertida de escapar de los problemas del mundo”

Cuatro amigos estadounidenses se reencuentran en Londres, la ciudad donde estudiaron jurando regresar, y donde ahora se desatan una seguidilla de romances, quiebres y dilemas existenciales y del corazón. Dulce y liviana, la serie Four weddings and a funeral -conserva su título original en Latinoamérica- propone ese juego en diez episodios, adaptando libremente el filme de 1994 con Hugh Grant, Cuatro bodas y un funeral.

“La película es tan icónica, sobre todo para los británicos. Puedes apreciar la original y puedes apreciar esta Four weddings, alguna gente la disfrutará, otra no”, dice desde Inglaterra la actriz Nathalie Emmanuel (31), protagonista de la producción que estrena un nuevo capítulo cada miércoles por FOX Premium Series (la temporada completa en FOX App). “Es una manera divertida de escapar de los problemas del mundo”, añade al teléfono con Culto y otros medios latinos, indagando en su rol de Maya, una encargada de comunicaciones de un congresista que termina de vuelta en la capital británica para el matrimonio de su mejor amiga y vive diversos altibajos.

En vez de un hombre blanco como el de Grant, una protagonista de color en medio de un reparto con “diferentes culturas, orígenes, idiomas, es como unir al mundo. Me encantaría (lo mismo) con otras historias que amo mucho, comedias románticas o películas de adolescentes que adoro, y que ahora me resultan misóginas”, señala no pudiendo evitar una risa.

Su protagónico es el primer gran papel tras encarnar en Game of thrones a Missandei, la traductora y confidente de Daenerys (Emilia Clarke) desde el tercer ciclo hasta el último. A casi un año del fin de la serie, dice: “Game of thrones es una gran épica, con mucha violencia, discurso político. En Four weddings nadie tiene un comportamiento violento, y es mucho menos sobre problemas que cambian el mundo, y más sobre la vida amorosa y romántica de un grupo de millennials”, señala. “Disfruté el desafío de hacer comedia, además, con un elenco más íntimo”.

A la actriz de las últimas Rápidos y furiosos el fenómeno televisivo también le sirve para hablar sobre la inevitable comparación con el filme escrito por Richard Curtis y dirigido por Mike Newell. “La gente dice: ‘¿qué preferirías, los libros de Game of thrones o la serie?’ Los aprecio a ambos y por razones diferentes. El éxito de cada uno está en la calidad del trabajo. Creo que la película y la serie reflejan su propio valor”.

-¿Cómo cree que esta comedia puede resonar en estos tiempos?

-Todos nos quedamos en casa, viendo todo lo que podemos (se ríe). Estamos preocupados por las personas y nos escuchamos entre nosotros. Supongo que Four weddings es un recordatorio de lo importante que son cosas como la amistad, la familia y el amor. Es una pequeña serie, divertida y alegre, es algo que recomiendo ver, especialmente en tiempos difíciles.

-Esta serie se estrenó en Latinoamérica, pero Rápidos y furiosos 9 fue aplazada hasta el próximo año. ¿De qué otro modo su carrera se ha visto afectada?

-Toda la industria del cine y la televisión ha tenido que cerrar, está afectando a todos. Es preocupante para mí y para todos los que no pueden trabajar en este momento; gran parte de mi trabajo se basa en otro país. Tengo un privilegio, ya sabes, artística y financieramente, y soy capaz de pasar por esto, algunas otras personas no lo harán y no podrán. No estoy pensando: “Oh, no, mi carrera”. Me preocupa mucho el mundo y Reino Unido, donde vivo. Es muy aterrador y un momento muy incierto en el que estamos. Esto me recuerda a mí misma que debo estar muy agradecida, puedo pagar mis cuentas, vivir en un lugar donde puedo conseguir mis suministros, soy afortunada. No estoy preocupada por mi carrera. Las cosas volverán a la normalidad cuando sea el momento adecuado.