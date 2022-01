Peter Dinklage señala que no volvería a interpretar su personaje de Tyrion Lannister

Luego del final de Game of Thrones (GOT), una de las series más exitosas de la historia, el actor Peter Dinklage, quien interpreta al famoso Tyrion Lannister, ha procurado que su carrera no sea encasillada en estereotipos por su estatura, interpretando papeles muy alejados al personaje que le dio reconocimiento internacional.

De hecho, en una reciente entrevista publicada por el medio británico The Independent, replicada en español por Página 12, señaló: “Una vez que interpretaste a Tyrion, todos quieren que interpretes a Tyrion. O una versión de él. Y eso es exactamente lo que no tienes que hacer. Nunca quiero repetirme a mí mismo: parte de la diversión de actuar es poder ser alguien diferente cada vez”.

Desde el fin de la serie en 2019, Dinklage apostó por variados personajes, interpretando a un gángster en Descuida, yo te cuido (2020), o incluso teniendo una participación durante el rodaje de GOT en Tres anuncios por un crimen (2017), la que recibió siete nominaciones a los premios Oscar en 2018.

De hecho, su última película, Cyrano (2021), cuyo estreno se espera para el 7 abril de este año en las salas de nuestro país, es un musical de corte romántico, donde el actor interpreta el papel principal de Cyrano Bergerac. Ahí incluso se da el lujo de cantar.

Sin embargo, pese a que el actor manifiesta no tener intenciones de volver a interpretar al tercer hijo de Lord Tywin Lannister, sí se ha referido sobre la próxima entrega, House of the dragon, precuela que narra los acontecimientos sucedidos 300 años antes de GOT y cuyo estreno se espera para este 2022.

“Creo que el truco es no tratar de recrear Thrones. Si tratas de recrear eso se va a sentir como algo hecho solo por el dinero. Hay un montón de secuelas en las que se ve que la principal razón es que la primera hizo mucho dinero, y es por eso que no son tan buenas. Pero tengo mucha expectativa por ver House of the dragon, simplemente como espectador, sin saber qué sucederá después”.

Finalmente, sobre sus nuevos proyectos, según consigna el periódico, el actor aclara que le gustaría poder pasar más tiempo dirigiendo y produciendo, antes que actuando.

“Para poder levantarme un poco más tarde... Solo quiero explorar o que puedo hacer. No se trata de no aburrir a otros, sino de no aburrirme a mí mismo”, señala.