El Villarreal aguarda por el goleador Ben Brereton: la ligazón de Chile con el Submarino Amarillo que abrió Pellegrini

Ya se sabe que la historia de Ben Brereton Díaz con el Blackburn Rovers llegó a su final. Concluida la temporada regular del Championship, con el equipo del danés Jon Dahl Tomasson fuera de los puestos de playoffs por el tercer ascenso a la Premier League (que finalmente consiguió Luton Town), se acabó el periplo del seleccionado chileno en el condado de Lancashire, que duró cinco temporadas, con 177 partidos y 47 goles.

Si bien el vínculo del jugador finaliza oficialmente el 30 de junio, se despidió con tiempo de los Rovers, para vislumbrar su horizonte. “Todo lo que puedo decir es que lo pasé muy bien en Blackburn Rovers y, lamentablemente, no estaré ahí la próxima temporada. He disfrutado todo mi tiempo en el club, he hecho grandes amigos y familiares, pero mi tiempo en Blackburn está hecho”, afirmó tras su último partido con la camiseta azul y blanca.

Todavía no es oficial, pero todos los caminos del chileno-inglés lo conducen hacia LaLiga de España. A falta de la confirmación, se da cuenta de un acuerdo con el Villarreal para reforzar al Submarino Amarillo a partir de la campaña 2023-2024 a costo cero, al tratarse de un agente libre. Una oportunidad de mercado inmejorable para el club castellonense, que jugará la próxima Europa League. De hecho, hay más luces respecto al fichaje, toda vez que la prensa hispana (en particular, el diario Marca) dio a conocer que el futbolista vio in situ el duelo ante el Cádiz, del 24 de mayo, en el estadio La Cerámica, para empezar a “tantear el terreno”.

El balance en la liga 2022-2023 muestra que el delantero disputó un total de 3.466 minutos en 43 partidos (39 de titular). Anotó 14 goles, lo que arroja que el jugador de la Roja hizo un gol cada 248 minutos en el torneo de la segunda categoría inglesa. Además sumó cuatro asistencias, promedió 2,5 tiros a portería por encuentro y un 76% de pases completados.

El ejercicio de comparar estos números con los de la campaña anterior es inevitable, toda vez que se trató de la mejor temporada de su carrera, con un exponencial crecimiento goleador. En 21-22 jugó 3.067 minutos en 37 encuentros (34 desde el arranque) y convirtió en 22 ocasiones. O sea, promedió un tanto cada 139′.

En España ya se frotan las manos con el arribo del seleccionado nacional, considerando su gran actuación ante República Dominicana, haciendo el primer triplete de su incipiente trayectoria con la Roja, y en 25 minutos. Más allá de lo que significó ese partido considerando lo discreto del rival, la explosión goleadora de “Big Ben” llevó consigo el simbolismo de que su madre, Andrea Díaz, lo vio desde las gradas de Sausalito y se mostró visiblemente emocionada con los goles de su hijo.

Chile y el Villarreal

El equipo amarillo ha forjado una interesante cercanía con el fútbol chileno. Todo partió con alguien que se convirtió en una institución en Villarreal: Manuel Pellegrini. Se trató de la primera experiencia del Ingeniero en Europa, luego de un buen pasar por Ecuador y Argentina, respectivamente. Esta historia comenzó en 2004 y en su primera liga fue tercero, clasificando a la Champions League. Al curso siguiente, instaló al Submarino Amarillo en la élite europea al alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones en su primera participación. Quedaron eliminados con el Arsenal, con ese penal desperdiciado por Juan Román Riquelme.

En mayo de 2008, logró con el club castellonense uno de sus grandes hitos: ser subcampeón de LaLiga, con 77 puntos (10 más que el Barcelona). El buen desempeño durante cinco temporadas le permitió saltar hacia Real Madrid. Pero esa es otra historia.

Ben Brereton, Manuel Pellegrini y Matías Fernández.

Pellegrini solicitó a un compatriota para reforzar al Villarreal. Había pedido a Matías Fernández, luego del explosivo 2006 que tuvo con Colo Colo. Hacia finales de aquel año, se hizo la transferencia, con muchas expectativas por el futuro del ‘14 de los blancos’. Lamentablemente, el paso de Fernández por el fútbol hispano no fue el más vistoso. Entre 2006-07 y 2008-09 jugó 71 partidos en LaLiga, anotando en seis ocasiones.

El Sudamericano Sub 20 de 2007 le abrió las puertas de España a Mathías Vidangossy, quien firmó por cinco años con Villarreal, pero tuvo que ser cedido al Almería porque no había disponible un cupo de extracomunitario en el plantel. Sin embargo, en ese otro paso tampoco tuvo espacio y terminó volviendo a Chile cedido. En definitiva, nunca vistió de manera oficial la camiseta de un club español.

Otro que no tuvo un paso afortunado por el club amarillo fue Manuel Iturra. ‘Colocho’, quien tenía experiencias en Murcia, Málaga, Granada y Rayo Vallecano, firmó por una temporada en septiembre de 2018. Sin embargo, su estadía se terminó en enero de 2019. En LaLiga 2018-19 apenas sumó 74 minutos en tres partidos. El formado en la U fue el último jugador chileno en vestir la camiseta del Villarreal.

En la rama femenina del club también hay ligazón con Chile, por la presencia de la seleccionada Francisca Lara. Pancha, una de las históricas de la Selección, llegó en 2021, proveniente del Le Havre de Francia, para reforzar a una escuadra que está en la Primera División femenina, conocida como Liga F.