Leeds y Leicester City pierden la categoría en una angustiante definición en Inglaterra

Una jornada infartante se vivió este domingo en una de las ligas más importantes del mundo, la Premier League de Inglaterra. Ya con el Manchester City campeón, y gran parte de los equipos que acudirán a las próximas copas europeas también definidos, solo restaba conocer los nombres de los elencos que perderían la categoría.

En la antesala de la fecha 38, que decretaba el cierre del certamen, lo único claro era el descenso del Southampton; no obstante, faltaba llenar los últimos dos cupos con los cuadros que en la temporada venidera deberán disputar la Championship.

A la jornada final llegaban tres equipos con riesgo de caer a la segunda división: def United (31 puntos y diferencia de goles de -27), Leicester City (31; -18), y Everton (33), elencos que debían jugar sus últimas cartas en la culminación del campeonato.

Y como era de esperar, el ex cuadro de Marcelo Bielsa fue el primer acompañante del Southampton, luego de caer en casa por 1-4 ante el Tottenham -que no logró clasificar a copas europeas- en un partido que siempre estuvo cuesta arriba para los blancos debido a los goles de Harry Kane (2′ y 69′), Pedro Porro (47′) y Lucas Moura (90+5′). En ese sentido, el tanto de Jack Harrison (67′) solo sirvió para maquillar la derrota y la pérdida de la categoría de un club que alcanzó a estar tres temporadas en la Premier League, luego del ascenso comandado por el ex entrenador de la Roja y hoy adiestrador de Uruguay a mediados de 2020.

El interesado por Osorio baja

En otro de los duelos clave, el Leicester City fue el último elenco en descender pese a vencer como anfitrión al West Ham por 2-1. Las anotaciones de Harvey Barnes (34′) y Wout Faes (62′), descontó Pablo Fornals en el minuto 79, no le alcanzaron para evitar la caída a la segunda categoría a un club que en 2016 se coronaba como campeón de la Premier League.

El descendido cuadro británico hizo este noticia este viernes cuando presentó una oferta formal por el pase de Darío Osorio, jugador de Universidad de Chile. Azul Azul ya recibió una propuesta formal para la transferencia: US$ 7 millones por la ficha. Vale decir, un monto superior a la propuesta que había presentado el Milan, al menos, en términos absolutos.

En la U creen que llegó el momento de desprenderse del futbolistas. Esa idea está reforzada por dos elementos fundamentales: que existen interesados dispuestos a concretar la millonaria operación y que el mediapunta tiene el deseo de partir.

Por último, Everton -único equipo que dependía de sí mismo para mantenerse en primera- aseguró su permanencia en la máxima división inglesa luego de derrotar por 1-0 en casa a Bournemouth. El único tanto del compromiso fue marcado por Abdoulaye Doucouré en el minuto 57′.