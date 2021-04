La curvas de Las Rojas: la evolución de la histórica selección femenina de Chile

Este martes, Las Rojas reforzaron su posición en la historia del fútbol chileno. El equipo que dirige José Letelier consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, un logro más en la lista de la que, en propiedad, ya es denominada como la Generación Dorada del balompié femenino nacional. El grupo capitaneado por Christiane Endler da una nueva señal de su consolidación en el más alto nivel mundial, un estatus que consigue después de un extenso proceso de conformación que desemboca en la actual plantilla.

Hay que remontarse al Sudamericano de 2006 para encontrar los primeros rasgos del actual contingente en la Selección. En ese certamen, que se disputó en Argentina, participaron tres de las figuras que integran el actual plantel: Carla Guerrero, Karen Araya y Daniela Pardo. Ese certamen, en todo caso, no evoca buenos recuerdos: el combinado nacional terminó en el último puesto de su grupo, con apenas tres puntos y no logró clasificarse ni al Mundial del año siguiente ni a los Juegos Olímpicos que se disputaron en Beijing en 2008. Una curiosidad de ese plantel es que entre sus integrantes figura María Belén Carvajal, quien luego eligió el camino del arbitraje y actualmente dirige en Primera B.

La irrupción de Endler

Dos años después se produciría un evento clave. A Chile le correspondió la organización de la Copa del Mundo Sub 20. El recuerdo otra vez no es de los mejores. Pese a la condición de anfitrión, el combinado nacional, que dirigía la española Marta Tejedor, terminó en el último puesto del grupo A, que fue denominado como el Grupo de la Muerte. Además de las locales, estaban Nigeria, Inglaterra y Nueva Zelanda. Las africanas se quedaron con el primer puesto, con siete unidades, dos más que las británicas. Chile no sumó ninguna unidad, marcó tres goles y recibió ocho.

Pese al magro rendimiento colectivo, ese certamen dejó una herencia decisiva: la irrupción de Christiane Endler. De hecho, de no ser por las intervenciones de la actual guardameta del PSG, las derrotas pudieron haber sido aún más abultadas. Tiane fue considerada como la segunda mejor guardameta del torneo, apenas superada por la estadounidense Alyssa Naeher.

Además de Endler, María Fernanda Mardones es otra de las sobrevivientes de esa nómina en la convocatoria que entró en la historia en el repechaje frente a Camerún.

Lara, goleadora

La Copa América de 2010 es otro antecedente importante para la estructuración del combinado. Chile se adjudicó el grupo A de la competición, superando a Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú, aunque en la instancia final no pudo frente al poderío de Brasil y Colombia. El combinado de Marta Tejedor se quedó fuera del Mundial del año siguiente y de los Juegos Olímpicos de Londres y termina conformándose con la clasificación a los Panamericanos de Guadalajara.

Es en esta instancia en la que surgen nombres como Natalia Campos, Francisca Lara y Yanara Aedo. Lara, con tres anotaciones, fue la máxima artillera de Chile en ese certamen continental. En la lista también aparece Su Helen Galaz, quien se restó de la última convocatoria.

El torneo que se disputó en México arroja una nueva alternativa a quienes más tarde serían parte de la clasificación a la cita de los cinco años. Camila Sáez se suma en esta lista al exitoso proceso.

Francisca Lara, en un amistoso frente a Uruguay, en 2019. (Foto: Agenciauno)

Los Suramericanos de 2014

Los Juegos Suramericanos de 2014 fueron otra oportunidad para que los hinchas chilenos disfrutaran de esta incipiente generación. El combinado nacional fue dirigido por Ronnie Radonich y obtuvo la medalla de plata tras caer en la final frente a Argentina.

En ese torneo empieza a ser llamada con regularidad la defensa Fernanda Pinilla. La estructura se mantuvo para la Copa América que se disputó en Ecuador en el mismo año.

Una Copa América para consolidarse

La Copa América de 2018 es el torneo que consolida a Las Rojas. El combinado dirigido por José Letelier cumplió su mejor actuación en torneo continental. En el grupo A de la competición finalizó en el segundo puesto. En la instancia final, volvió a quedar en el mismo lugar. Como consecuencia, clasificó al Mundial que se disputó en Francia, al año siguiente, y también obtuvo el pasaje al repechaje para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Es en este torneo que termina por consolidarse la base del actual equipo. A lista se suman Yessenia López y María José Urrutia, dos de las titulares en el duelo frente a las africanas.

Chile celebra el segundo puesto en la Copa América. (Foto: Agenciauno)

El Mundial de Francia

El Mundial de Francia en 2019 muestra una conformación del plantel muy similar a la que enfrentó a Camerún. Esa cita fue, ciertamente, la que consagró a Endler como una de las mejores arqueras del mundo, a pesar de que el rendimiento colectivo no fue el óptimo. Chile terminó en el tercer puesto de su grupo, detrás de las potencias Estados Unidos y Suecia. En esa condición, fue eliminado.

Christiane Endler y Camila Sáez, en el Mundial de Francia. (Foto: Agenciauno)

Sin embargo, el plantel de Letelier ya estaba virtualmente conformado. Una de las novedades fue la presencia de Ryann Torrero, quien había jugado en Chicago Red Stars, de Estados Unidos. Sin embargo, el gran nivel de Endler le impidió mostrar sus condiciones. En Antalya volvió a estar en la banca.

De esa lista, no estuvieron frente a las africanas la defensora Rocío Soto, las volantes Claudia Soto y Elisa Durán y las delanteras Javiera Grez y Yessenia Huenteo. El resto ya era parte habitual del mejor plantel femenino que ha tenido la Roja en su historia.