Ministro Jaime Pizarro aborda la restricción de aforo para los Cóndores: “Entendemos que este encuentro es muy relevante”.

El esperado partido de repechaje que definirá al próximo clasificado al Mundial de Rugby Australia 2027 se jugará este sábado en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Tras la igualdad 32-32 en Estados Unidos, los Cóndores recibirán a Samoa con la misión de asegurar un histórico cupo en la cita planetaria. Sin embargo, las restricciones de aforo habían generado polémica: de un recinto con capacidad para 21 mil personas, solo se autorizó la entrada de 12 mil espectadores.

La limitación obedeció a la falta de contingente policial, que deberá cubrir simultáneamente los partidos del Mundial Sub 20 en Valparaíso, donde Corea del Sur enfrentará a Ucrania y Paraguay a Panamá. La situación preocupó a dirigentes, jugadores y fanáticos, que habían solicitado masificar la asistencia para acompañar al equipo nacional.

Frente a la controversia, el ministro de Deportes, Jaime Pizarro, aseguró que se encuentra en diálogo con las autoridades locales para explorar alternativas. “Se provoca un cruce de actividades, sin embargo, hemos tenido la posibilidad de conversar con las autoridades regionales, respecto del análisis que pueda tener una mejora respecto del aforo que está considerado para este día sábado”, dijo.

Los Cóndores deben vencer a Samoa para ir al Mundial.

Pizarro reconoció la relevancia del encuentro, que va más allá de lo deportivo y refleja la consolidación del rugby chileno en el escenario internacional: “Entendiendo que hay una situación que obliga, tanto por los dos grupos que hay en el evento, las actividades que hay el fin de semana. Esperamos que eso se pueda resolver, porque entendemos que, deportivamente, este encuentro es muy relevante y es el paso a un Mundial”.

El secretario de Estado también valoró la participación de la región en la organización de eventos deportivos de primer nivel. “Entendemos el significado que tiene. También nos alegra que sea una región del país la que está promoviendo también llevar esta organización”, apuntó.

Por otro lado, Pizarro abordó la presencia del Presidente Gabriel Boric en la inauguración del Mundial Sub 20. “Si la agenda lo permite”, señaló sin confirmar asistencia. “El Presidente siempre, respecto de los eventos deportivos internacionales, ha mostrado su interés y disposición y ha estado presente en muchos de ellos. Esperemos que esté, incluso previo al partido de nuestra Selección”, enfatizó.