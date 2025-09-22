Dónde y a qué hora ver en vivo la entrega del Balón de Oro

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro.

El Balón de Oro 2025 promete una ceremonia reñida. Los favoritos incluyen a Ousmane Dembélé y Vitinha, del PSG, y a Lamine Yamal, del Barcelona.

Dembélé llega tras una temporada destacada con la Champions League, siendo máximo goleador y asistidor del club francés. Vitinha se consolidó como pieza clave del mediocampo del PSG y Portugal, mientras que Yamal, de apenas 18 años, deslumbró en LaLiga con su talento y proyección.

Otros candidatos con posibilidades son Pedri y Raphinha, ambos del Barcelona, así como Achraf Hakimi del PSG.

A qué hora es la entrega del Balón de ORO

La entrega del Balón de Oro es este lunes 22 de septiembre a las 16.00 horas.

Dónde ver la entrega del Balón de Oro

La ceremonia del Balón de Oro se transmite por Claro TV.

La entrega también se encuentra disponible vía streaming a través de PlutoTV y el canal de YouTube de Claro Sports.