Dónde y a qué hora ver en vivo la entrega del Balón de Oro
Este lunes se entrega el premio al mejor jugador de la temporada.
El Balón de Oro 2025 promete una ceremonia reñida. Los favoritos incluyen a Ousmane Dembélé y Vitinha, del PSG, y a Lamine Yamal, del Barcelona.
Dembélé llega tras una temporada destacada con la Champions League, siendo máximo goleador y asistidor del club francés. Vitinha se consolidó como pieza clave del mediocampo del PSG y Portugal, mientras que Yamal, de apenas 18 años, deslumbró en LaLiga con su talento y proyección.
Otros candidatos con posibilidades son Pedri y Raphinha, ambos del Barcelona, así como Achraf Hakimi del PSG.
A qué hora es la entrega del Balón de ORO
La entrega del Balón de Oro es este lunes 22 de septiembre a las 16.00 horas.
Dónde ver la entrega del Balón de Oro
La ceremonia del Balón de Oro se transmite por Claro TV.
La entrega también se encuentra disponible vía streaming a través de PlutoTV y el canal de YouTube de Claro Sports.
