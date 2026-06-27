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    ¿Quién impulsa a quienes impulsan Chile?: la responsabilidad de las grandes empresas en el desarrollo de las Pymes.

    Por 
    Joaquín Cruz
    El impacto del alza histórica del combustibles en las Pyme Diego Martin

    A propósito del Día Internacional de las Pymes resulta clave reconocer su rol estructural en el desarrollo de Chile. Representan el 98% del tejido empresarial, generan la mayor parte del empleo y sostienen una parte relevante de la actividad productiva. Sin embargo, aún enfrentan importantes desafíos para crecer y aumentar su competitividad.

    Según un estudio de McKinsey & Company realizado pro bono para la Corporación Grande Pyme, las Pymes representan cerca del 64% del empleo en Chile. No obstante, su productividad promedio alcanza solo alrededor del 44% de la registrada por las grandes empresas. Esta brecha no es solo una limitación, sino una oportunidad país: si se redujera, el PIB podría aumentar hasta un 6%, según este estudio. Cuando buscamos por dónde crecer, además de atraer inversión extranjera, debemos también mirar a nuestras Pymes que son un motor de desarrollo que está en Chile y que está yendo a menos velocidad de la que es capaz.

    Frente a este escenario, el rol de las grandes empresas va mucho más allá de la relación comercial tradicional. No se trata solo de comprar o contratar servicios, sino de construir ecosistemas de colaboración que permitan transferir capacidades, conocimiento, tecnología y buenas prácticas.

    La productividad de las Pymes y la de las grandes empresas está directamente conectada; proveedores más eficientes e innovadores fortalecen las cadenas de valor, mejoran la resiliencia de los negocios y potencian la capacidad de innovación del sistema productivo en su conjunto. No hay desarrollo sostenible sin crecimiento conjunto.

    En esa línea, iniciativas como el Hub Metropolitano, impulsado por el Gobierno Regional de Santiago, ejecutado por Fundación Chile y con participación de Abastible, muestran cómo avanzar desde el diagnóstico a la acción, conectando Pymes y grandes empresas para cerrar brechas de productividad.

    A esto se suman medidas concretas como el programa Pago a 7 Días de Abastible, que ya beneficia a más de 3.000 pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, entregando liquidez, certeza y estabilidad financiera para que puedan planificar, invertir y crecer.

    Las grandes empresas tienen un rol protagónico no solo por su escala, sino por su capacidad de articular cadenas de valor más eficientes e innovadoras, fortaleciendo el espíritu emprendedor que impulsa a las Pymes en todo el país.

    El desarrollo de Chile no se explica sin sus Pymes, pero tampoco sin grandes empresas que asuman un rol activo en su fortalecimiento. Cuando esta colaboración ocurre de manera concreta y sostenida, el impacto trasciende a cada empresa y se convierte en desarrollo social y económico para el país. Y es ahí donde vuelve la pregunta que guía este desafío: ¿Quién impulsa a quienes impulsan Chile?

    Por Joaquín Cruz, Gerente General Corporativo de Abastible y Presidente de la Corporación Grande Pyme.

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