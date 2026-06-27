Mundial 2026: Colombia va por el liderato ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Colombia y Portugal definirán este sábado a las 19:30 horas el primer lugar del Grupo K del Mundial. El duelo que reunirá a James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, excompañeros en el Real Madrid. El encuentro se disputará en Miami y enfrentará a dos equipos que aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con seis puntos tras vencer a Uzbekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0). Portugal, en tanto, acumula cuatro unidades luego de igualar en su debut ante RD Congo (1-1) y superar con claridad a Uzbekistán (5-0), por lo que necesita un triunfo para quedarse con el liderato del grupo.

Tras la victoria lusitana en la segunda jornada, Cristiano anticipó el compromiso ante los sudamericanos. “Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia”, señaló.

James Rodríguez en el partido entre Colombia y República Democrática del Congo. Hector Vivas - FIFA

En la otra vereda, James Rodríguez también se refirió al reencuentro con quien compartió tres temporadas en el conjunto español. “Es un tipo al que le encanta ganar y que siempre quiere hacer goles. Va a ser un partido lindo porque ellos juegan bien”, afirmó el volante.

La amistad entre ambos nació en sus años en Madrid. Su estreno oficial como compañeros fue en la Supercopa de Europa de 2014. Aquella noche, el 10 cafetalero debutó como titular y Cristiano marcó los dos goles con los que el conjunto español conquistó el título ante Sevilla.

Durante tres temporadas compartieron una de las etapas más exitosas del club. Juntos levantaron dos Champions League, una liga, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas de Europa.

En esos años, James Rodríguez destacó en distintas ocasiones las condiciones de su compañero. “Cristiano es un crack, es una máquina de hacer goles”, dijo durante su primera temporada en España. Más adelante también resaltó su faceta fuera de la cancha: “Ante todo es una gran persona, eso es lo que yo más destaco de él”.

Cristiano también expresó públicamente su respaldo al colombiano cuando este perdió protagonismo en el club en la parte final de la primera etapa de Zinedine Zidane. “James debe quedarse, tiene mucho que darle al Madrid”, dijo antes de la salida del volante al Bayern Múnich.

El partido en Miami marcará un nuevo capítulo en la historia compartida de ambos futbolistas.

Cristiano buscará mantener el impulso tras su doblete frente a Uzbekistán y conducir a Portugal al primer lugar del grupo. Rodríguez, en tanto, intentará que Colombia cierre la fase de grupos con campaña perfecta, reeditando lo hecho en la primera ronda de Brasil 2014.