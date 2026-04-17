Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de abril

Remate de libros en el centro

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Los libros están caros, sí, pero no mucho más que un par de tragos en cualquier bar o un almuerzo por delivery. Para quienes insisten en quejarse, el Fondo de Cultura Económica organiza este remate en el Paseo Bulnes donde participarán 20 editoriales y con precios que no superarán los $7 mil. Cada quince minutos regalarán un libro mientras algunas charlas, música e incluso un mago amenizarán la conveniente jornada.

Dirección

Librería FCE Gonzalo Rojas (Paseo Bulnes 152, Santiago)

Horario

Sábado, de 11 a 19:00

Entrada

Gratuita

Un archivo de la decepción

Desde 2015 que la artista Rocío Guerrero escucha las decepciones de la gente, que no son pocas, y las traduce con un “afectógrafo”, dispositivo diseñado por ella para registrar en dibujos abstractos estas tristes experiencias. Una muestra de estos desencantos, clasificados por categorías, estará en el MAC del Forestal y este sábado, a las 12:30, la autora realizará una visita guiada por nuestras bellas frustraciones.

Dirección

MAC Parque Forestal (Ismael Valdés Vergara 506, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10:30 a 17:30

Entrada

Gratuita

Música, comida y baile en Estación Central

Los alrededores de la Estación Central han sido, durante los últimos años, un campo de batalla en el que nadie gana —ni locatarios ni ambulantes ni policías ni alcaldes— pero quienes más pierden son visitantes y vecinos. Con la intención de redimirlo se hace el Mercado Popular, una feria de emprendimiento local, cocina y música producida por el Gobierno Regional y que pretende devolverle algo de entusiasmo al barrio.

Dirección

Plaza Argentina (Alameda 3220, Estación Central)

Horario

Sábado, de 10:30 a 18:00

Entrada

Gratuita

30 cervecerías independientes en el parque

Si hoy en Chile las grandes marcas de cerveza ofrecen versiones IPA, stout o pale ale es porque las cervecerías independientes, en sus pequeños talleres experimentales, las fueron introduciendo a pulso, por puro amor a la chela. Muchas de ellas, provenientes de todo el país, se reúnen este fin de semana en el Festival Cervecero Independiente a mostrar sus mejores lúpulos y levaduras al ritmo de djs y bandas emergentes. La entrada incluye vaso.

Dirección

Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 21:00

Entrada

$7 mil en passline.com

Carnaval del cómic en Lo Barnechea

Un radioteatro del Doctor Mortis —que también estrena novela gráfica—, una exposición y charlas sobre Barrabases, conversaciones, lanzamientos y exhibiciones sobre Mampato, una muestra del popular Vicar —dibujante chileno del Pato Donald—, talleres de creación de personajes, conciertos con música de Pokémon y Dragon Ball, duelos de dibujantes y concursos: todo eso en un nuevo Carnaval del Cómic de Lo Barnechea.

Dirección

Centro Cultural El Tranque (El Tranque 13000, Lo Barnechea)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 18:00

Entrada

Gratuita

Cocina y cócteles en Ñuñoa

Desde abril, y una vez al mes, se organizará en la Casa de la Cultura de Ñuñoa el Mercado Gourmet, una feria del disfrute gastronómico en la que participarán restoranes, bares, viñas, productores artesanales, cervecerías, pastelerías y otros actores de la industria, con sectores temáticos y países invitados. La entrada es gratis pero una copa con cuatro degustaciones incluidas cuesta $10 mil.

Dirección

Casa de la Cultura Ñuñoa (Irarrázaval 4055, Ñuñoa)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 21:00

Entrada

Gratuita

Mozart y Beethoven entre las velas

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Los greatest hits, si es que así pueden calificarse las piezas más reconocidas —no necesariamente las mejores— de Mozart y Beethoven, como “Para Elisa”, “Pequeña serenata nocturna” o el “Himno de la alegría”, serán tocados por un cuarteto de cuerdas sin otra iluminación que las pequeñas mechas de cientos de velas, que rodearán a los músicos y le darán otra luz a esta música, la más clásica que pueda existir.

Dirección

Centro Cultural CEINA (Arturo Prat 33, Santiago)

Horario

Sábado, 21:30

Entrada

Desde $18 mil en feverup.com

Gala de ópera internacional

Mientras el multilateralismo vive sus peores días desde la Segunda Guerra, en el Teatro CA660, de la Fundación Corpartes, se vivirá una verdadera cumbre global del canto lírico, con voces ilustres de Serbia, México, Italia, Argentina y Chile, además de la virtuosa pianista rusa Svetlana Kotova, quienes hablarán con el lenguaje universal de las apasionadas arias de Puccini, Verdi y Bellini. 20% de descuento para suscriptores La Tercera.

Dirección

Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

Horario

Domingo, 19:00

Entrada

Desde $25.527 en ticketplus.cl

Documental sobre la migración en el norte

En 2021, entre mascarillas y contagios, miles de iquiqueños protestaron contra los inmigrantes, muchos con violencia, quemando incluso coches y carpas de algunos extranjeros. ¿Qué había —o sigue habiendo— detrás de esa rabia? ¿Por qué alguien cruza a pie todo un continente para ser recibido así? Si vas para Chile, recién estrenado documental de Amilcar Infante y Sebastián González, cuenta ambos lados de la historia.

Dirección

Cine M100 (Matucana 100, Estación Central)

Horario

Domingo, 20:00

Entrada

$3.200 en ticketplus.cl

Fake news, polarización y odio en el teatro

El extremismo y el desencuentro político no son casuales: se originan por la desigualdad pero los alimentan discursos de odio que, gracias a los algoritmos, llegan e infectan a millones de personas. Ese maligno poder de la palabra es el que disecciona Propaganda, obra chileno-alemana recién estrenada en el GAM y que propone una reflexión sobre nuestra debilidad por la desinformación y adicción a la rabia.

Dirección

Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

Horario

Domingo, 18:30

Entrada

$15 mil en ticketplus.cl