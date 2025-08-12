GAM: Vive el arte con un 20% de descuento en tus entradas

Desde montajes teatrales que combinan poesía visual y reflexión histórica, hasta experiencias coreográficas que envuelven al público, la programación de agosto promete sorprender a grandes y chicos. Como socio de LT Beneficios, disfruta de un 20% de descuento presentando tu tarjeta vigente en boletería ó ingresando tu RUT de socio vigente en la compra de tus entradas online.

“CAUTIVO (LADO A)”

Fechas: 15 al 31 de agosto | Jueves y Sábado 19:30 h | Domingo 18:30 h | Elenco: Catalina Saavedra, Pablo Manzi, María Gracia Omegna, Gabriel Urzúa, Rodrigo Soto, Andrew Bargsted, Rodrigo Pérez, Yair Juri | Recomendado para: 14+ años | Duración: 100 min

La actriz Maria Gracia Omegna debuta con éste, su primer texto dramatúrgico. Creado a partir de “Jóvenes pistoleros” de Juan Cristóbal Peña, la obra tiene tintes de comedia absurda.

El montaje, basado en un hecho tan noticioso como el secuestro de Cristián Edwards, en 1991, busca reflexionar sobre un momento histórico crucial de nuestro país, lleno de contradicciones y preguntas en medio de una sociedad polarizada que regresaba a la democracia.

“RADIOTANDA”

Fechas: 29 al 31 de agosto | Viernes — 20.00 h y Sábado y Domingo - 19.00 h | Elenco: Ximena Rivas, Ángelo Solari, Braulio Martínez y Daniel Salas | Recomendado para: 12+ años | Duración: 60 min

“La Desideria”, el emblemático personaje de la actriz Ana González, regresa con plumas, zorros, humor y el tradicional acompañamiento musical. La actriz Ximena Rivas interpreta las voces y gestos de esta divertida e inolvidable trabajadora de casa particular que ha cautivado a miles desde su estreno como Producción GAM el año 2015.

Memorables capítulos como La Cenicienta, Rincón Caramelo, Pat y Jimmy o Yoya vengo; son parte del montaje que tiene la virtud de contar historias a través del humor blanco, la picardía y la ternura, un retrato de un Chile que ya no está, un pedazo de nostalgia que estamos tratando de revivir.

Estos textos originales del programa radial son interpretados en escena por Ximena Rivas, Braulio Martínez y Ángelo Solari. Rivas está a cargo de la dirección de escena y Ema Pinto de la dirección vocal y de actores que recrea la emisión en vivo de este clásico programa radial del siglo pasado.

El montaje emula la atmósfera de las transmisiones en vivo, con acompañamiento musical y actoral. Un programa de radio en un teatro y con actores encarnando diferentes personajes a través de sus voces, manejo gestual y con entretenidos elementos de utilería y rutinas coreográficas.

“RITO DE PRIMAVERA” - DANZA

Fechas: 08 al 30 de agosto | Jueves a Sábado — 20.00 h | Director- Coreógrafo: Jose Vidal | Recomendado para: 14+ años | Duración: 80 min

Una pieza coreográfica sensorial que envuelve y transporta al público en una suerte de ceremonia de liberación. Tras 12 años, regresa a GAM esta elogiada reinterpretación contemporánea que el coreógrafo José Vidal hizo de La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky.

Bailar hasta la muerte. La enfermedad existe, se llama coreomanía o epidemia del baile y tiene casos registrados desde la Edad Media hasta el siglo XVII. Eran grupos en movimiento hasta el sacrificio. Una idea que de alguna manera retomó José Vidal cuando creó su reinterpretación de La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky.

La versión de José Vidal llevó ese rito al colectivo, con 47 cuerpos que guían una experiencia sensorial. Olor, color, temperatura, textura, movimiento y sonido envuelven a los espectadores que entran descalzos a la sala.

Desde su estreno, la producción ha sido vista y aclamada por más de 10.000 personas, y se ha exhibido en diferentes festivales de relevancia internacional, como el Festival Santiago a Mil, Festival de Holanda, Festival de Marsella, Kampnagel Hamburgo y Festival Cielos del Infinito, en Punta Arenas, Chile.

