La guía con las muestras de arte que no te puedes perder

¿Quieres ir al museo? Entonces sigue esta guía con imperdibles exposiciones en Santiago. Más de alguna te sorprenderá.

Casa-Chilena.jpg la-tercera

Foto: © Maite Zubizarreta. Serie "Orden y progreso", "Torre de Tajamar", 2015 (detalle).

Alguna vez te has preguntado cómo se habita este territorio, si no lo has hecho buena idea es que te des una vuelta por la muestra Casa Chilena. Imágenes Domésticas, que estará hasta el 10 de mayo en la sala Andes (nivel -3), del centro cultural La Moneda.

En esta verás más de 300 piezas, como fotografías, videos, maquetas a escala y tamaño real, pinturas y recortes de prensa, de distintas formas de edificación existentes en Chile, para que así el público se pueda sentir representado con, al menos, una de estas.

De esta manera te encontrarás con casas para vivir en comunidad; otras hechas para climas y territorios complejos; algunas determinadas por los recursos económicos; otras que reflejan los gustos y estéticas de sus dueños, o que constituyen el mayor anhelo familiar; casas que crecen, se adaptan o modifican sus usos, entre otras que determinaron los curadores Amarí Peliowski, Pablo Brugnoli y Francisco Díaz

Este imperdible retrato social, tiene una entrada general de $ 3.000, estudiantes y convenios pagan $ 1.500. Ojo: la 3° Edad y los niños menores de 12 años entran gratis, y si llegas antes de las 2 PM (independiente de la edad), también podrás ingresar sin costo.

trabajo1.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

Desde el jueves 12 de marzo, podrás ir a la Galería Balmaceda Arte Joven a conocer la muestra que la artista visual Andrea Olea estará exponiendo en este lugar que abre de lunes a viernes, desde las 3 PM.

Su nombre es Antes del Mutis y en esta te encontrarás con obras que mezclan la pintura con el collage, y que se inspiran en la desfavorable relación del humano con la naturaleza. Esto, porque muestra paisajes que han sido intervenidos por los primeros, lo que ha generado un gran desequilibro medioambiental.

Así, la ganadora de la sexta versión del Concurso Universitario Arte Joven, expone la contaminación a través de diversas imágenes y materialidades.

La exposición estará abierta hasta el 2 de abril y tendrá entrada gratis.

Fotografía-de-Benjamín-Matte.jpg la-tercera

Foto: Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

Desde el 12 y hasta el 29 de marzo podrás ir al Museo de Arte Contemporáneo (MAC). del Parque Forestal, a ver la muestra Néstor Olhagaray: Historias Comunes, una que destaca el trabajo del reconocido artista nacional, docente, curador y gestor, pionero en la escena de nuevos medios.

En esta exhibición -organizada en conjunto con la Corporación Chilena de Video- te encontrarás con una serie de obras audiovisuales y archivos del artista, entre ellas Adiós Jacqueline (1984), Interview Story (1988), F-16 (2003), Espacios disciplinados vigilados (2005) y Todo torturador es un mediocre (2016).

Ojo, todas son parte del acervo del museo.

Los-marmolistas-Pedro-Lira.jpg la-tercera

Foto: Museo Nacional de Bellas Artes.

No necesitas ir a Concepción para conocer parte de la enorme colección que alberga la Pinacoteca de la universidad penquista. Esto, porque hasta el 12 de abril se expondrá la muestra La Pinacoteca en el Museo, obras de la pinacoteca Universidad de Concepción.

En el Museo Nacional de Bellas Artes verás cerca de 80 piezas del acervo de esta casa de estudios que está cumpliendo 100 años, y que van desde principios del s. XIX hasta la actualidad, con artistas de la talla de Carmen Aldunate, José Balmes, Gracia Barrios, Pedro Lira, Enrique Lynch, entre muchos otros.

¿Lo mejor? Acá podrás observar desde los retratos de los primeros años de la conformación de la República realizados por José Gil de Castro; hasta el legado de los muralistas, creadores de un imaginario que captó las profundas transformaciones sociales, políticas y económicas del siglo XX. Imperdible.

Brantmayer-GAM.jpg la-tercera

Foto: Jorge Sánchez-GAM.

Hasta el 29 de marzo podrás ir a ver a la sala de Artes Visuales del GAM, la muestra Fragilidad y Excesos, que el fotógrafo Jorge Brantmayer montó con motivo del pasado Festival Internacional Santiago a Mil.

En esta podrás ver 140 imágenes (de un archivo de más de 1500) que recorre la historia del teatro nacional, entre los años 1983 a 1992.

La exhibición curada por la investigadora teatral María de la Luz Hurtado, podrás ver gratis desde obras clásicas hasta retratos de conocidos actores y actrices. Entre las primeras están en la muestra Crónica de un sueño, Las sirvientas y Tres tristes tigres.

En cuando a los segundos, te encontrarás con fotografías de Alejandro Cohen, Tomás Vidiella, Tennyson Ferrada, Violeta Vidaurre, Schlomit Baytelman, Alfredo Castro y Paly García.

Bellas-Artes.jpg la-tercera

Foto: Gentileza Museo Nacional de Bellas Artes.

Lo que el alma hace al cuerpo, el artista hace al pueblo, ese es el nombre de la muestra que se está exponiendo -desde el 15 de enero-, en el Museo Nacional de Bellas Artes.

En esta se exhibe el legado de la artista Laura Rodig, después de casi 50 años de muerte. La exposición que podrás ver hasta el 29 de marzo, está curada por Gloria Cortés, quien está desarrollando un extenso trabajo para relevar la obra de las artistas mujeres chilenas, con quienes existe una deuda de omisión.

En esta verás fotografías, documentos y publicaciones; además de obras que son parte de la Colección del museo y piezas de otras instituciones públicas, entre las que destaca la escultura India Mexicana del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, España), que en 1924 convirtió a la artista en la primera latinoamericana en ingresar a dicha colección.

Es importante darse una vuelta por el museo para conocer la historia y trabajo de Rodig, quien fue pintora, escultora, docente, ilustradora y activista chilena.

Quinchamalí-1.jpg la-tercera

Foto: Gentileza Centro Cultural La Moneda.

En la Galería Patrimonio del centro cultural La Moneda (piso -1), se está exponiendo la muestra Quinchamalium Chilense, de la artista Josefina Guilisasti y un grupo de representantes de la antigua tradición alfarera de Quinchamalí, en la región de Ñuble.

En la muestra con entrada gratuita, conocerás a 15 alfareros, de entre 28 y 75 años, quienes realizaron un trabajo conjunto en torno a la planta del Quinchamalí, una herbácea que se usa en la medicina indígena y que, además, le da nombre al pueblo.

Así, los artesanos crearon nuevas piezas en su greda negra, las que se exhiben junto con importantes obras de la colección del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago (MAPA). A lo anterior se suma un video con testimonio de los alfareros, quienes están buscando convertir su labor en Patrimonio de la Humanidad.

Podrás visitar la muestra hasta junio de 2020.

47.jpg la-tercera

Ilustración: Marta Carrasco/Biblioteca Nacional.

Colores para la infancia. Marta Carrasco es el nombre de la muestra que -desde el martes 7- puedes visitar en la Biblioteca Nacional.

En la sala Marta Cruz Coke de este patrimonial edificio ubicado en plena Alameda, podrás conocer parte de su archivo, como libros, bocetos originales, materiales de trabajo, reproducciones a gran escala y fotografías de esta ilustradora, considerada una de las más importantes de la literatura infantil chilena.

Y cómo no, si su obra la encontramos en Papelucho y Los pecosos de Marcela Paz, los títeres del espacio de televisión Tata Colores, así como en los libros El club de los diferentes o La otra orilla.

También participó de diversas campañas a favor de la infancia, entre otros conocidos trabajos que marcaron a varias generaciones.

Esta exposición gratuita, además, celebra los 80 años de nacimiento de la artista que falleció en 2007 y estará abierta hasta fines de marzo.

IMG_8936.jpg la-tercera

Foto: centro cultural La Moneda.

El centro cultural La Moneda volvió a abrir sus puertas, y lo hizo con una exposición retrospectiva imperdible: Las ciudades (no) blandas, del artista nacional Leonardo Portus.

Hasta abril de 2020 podrás ir a visitarla con entrada gratuita a la galería de Fotografía (nivel -3), donde te encontrarás con una serie de instantáneas en blanco y negro de desechos, como cartones, frascos y envases de pasta de dientes.

Los objetos que verás los fotografió con tomas aéreas, planos picados y contrapicados, para simular la apariencia de edificios insertos en una posible ciudad.

Además, expone otras imágenes a color que corresponden a sus trabajos anteriores: Esta será mi casa cuando me vaya yo?, de 2012, y Estación Utopía, de 2014. En ambas abordó el quiebre de las políticas habitacionales y el ideal modernista, luego de la dictadura.

Un imperdible que estará abierta hasta abril de este año. Esta invita a reflexionar sobre las ciudades que queremos construir de ahora en adelante.

Galería Cero

Galería Cero la-tercera

Foto: Gentileza centro cultural La Moneda

Hace unas pocas semanas se abrió en el piso -1 del centro cultural La Moneda, la Galería Cero, una dedicada a los niños de cero a ocho años. Tiene entrada liberada y su objetivo es acercar el arte a los niños, desde temprana edad.

Por estos días está exponiendo ahí la artista Francisca Yánez, la muestra La Maleta, que a través de dibujos y recortes de revistas retrata situaciones cotidianas, como su relación con los amigos y la escuela.

Las piezas se acompañan de escritos y de repisas con juguetes adentro. Ojo, estas están a la altura de los pequeños.

Los detalles de esta muestra en la nota.

Muestra permanente, Museo de la Vivienda

Museo de la Vivienda la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

El Museo de la Vivienda tradicional Local es un espacio que sale de todos los museo convencionales. Por empezar está al aire libre y en la ladera de un cerro, exactamente en Bosque Santiago, el centro de educación ambiental del Parque Metropolitano.

Es lindo ir hasta allá, porque tendrás que seguir un sendero que te llevará a las nueve casas construidas en escala real y que muestran desde los materiales con que se construyeron hasta el estilo de vida que llevaban sus habitantes.

Así es como verás, por ejemplo, la Hare Paenga (piedras labradas), una de Rapa Nui que destaca porque tiene forma de bote invertido, o la Ruka Lafkenche, que usa el pueblo mapuche de la costa. Está hecho para las machis y tiene una estructura perimetral de madera de eucaliptus o roble, y una capa envolvente de paja ratonera o coirón.

Muestra permanente, Museo de la Música Chilena

Museo-de-la-música-chilena-4.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

En la calle José Miguel carrera, del centro de Santiago, abrió el Museo de la Música Chilena, uno que tiene más de 50 fotografías de cantautores y bandas nacionales que son parte de la colección del periodista Francisco Conejeros Palominos.

Con entrada gratuita, en este espacio gestionado por el Sindicato Nacional de Músicos y Artistas de Chile (Sinamuarchi), podrás ver retratos Los Jaivas, Los Ramblers, Luz Eliana, Aguaturbia, Palmenia Pizarro y el "Pollo" Fuentes.

También podrás escuchar los temas que sonaban en las radios entre las décadas del 60 y los 2000, y vitrinas con revistas especializadas, vinilos y algunos objetos personales de los artistas, como el cable que le regaló Jimi Hendrix al guitarrista nacional Sergio del Río.

Los detalles del museo en esta nota.

Muestra permanente, Museo del Sonido

Museo-del-sonido-4-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

En pleno barrio Yugay abrió hace unos meses el primer Museo del Sonido del país, uno que está dedicado a la historia del registro y la reproducción musical.

Está ubicado en la casona de la familia Préndez, que se ubica en la esquina de las calles Huérfanos con Esperanza, y ahí podrás ver una colección de más de 20 gramófonos, incluso algunos de comienzos del s. XX.

Sin duda, uno de los más llamativos es uno argentino de 1915, que tiene la bocina con dibujos pintados a mano.

Ahí también encontrarás discos de acetato, viejos vinilos chilenos, ilustraciones, fotografías, videos y textos que van contando la historia de los medios de reproducción.

Ponle atención, también, a lo que suena mientras recorres la muestra permanente. Esto, porque son grabaciones de discos reproducidos en estos aparatos retros.

Mural del Mono González la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Justo en la combinación de las líneas 2 y 6 del Metro de Santiago, el conocido muralista Alejandro "Mono" González, pintó uno llamado Paisajes Comunes.

Son 200 m2 en que el artista expone la relación del hombre y la naturaleza, y la libertad de los pájaros. Todo en colores negros, blancos y grises, para aprovechar el mismo tono que le entregaba la pared en la que lo diseñó.

Aprovecha de pararte a observarlo cuando transites por ahí. Así, detendrás la rutina por un momento y te servirá para contemplar una obra de este imprescindible artista visual y escenógrafo que, también, ha coloreados paredes en China, Italia, Canadá, Bolivia y Argentina.

Nuevo Museo a cielo abierto, barrio Franklin

Mural-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Persa Víctor Manuel.

Si vas al barrio Franklin, buena idea es que pases al renovado Persa Víctor Manuel, uno de los más antiguos y tradicionales del Persa Biobío.

Ahí, no sólo podrás vitrinear en distintos puestos, sino también observar varios murales que se han ido pintando, como uno de Inti con Alejandro "Mono" González, uno de los fundadores Brigada Ramona Parra.

También hay otro de Basco Vasko, que llaman la capilla Sixtina del persa, porque está pintado en el cielo del sector de los anticuarios. Es increíble.

Los detalles de este museo a cielo abierto los encuentras en esta nota.